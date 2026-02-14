Szijjártó Péter: A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás + videó

„Jó napot kívánok, tiszteletem! Bejöhetünk?” – így kezdődött az a közvetlen hangulatú látogatás, amely során Szijjártó Péter személyesen köszöntötte a díjazott művésznőt. A vendéglátók szerényen fogadták a minisztert, aki azonnal oldotta a hangulatot: „Na, azért ne szerénykedjenek!”

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI

A külgazdasági és külügyminiszter ezúttal Pesterzsébeten járt, ahol személyesen is felköszöntötte a tavaly Pesterzsébet Kultúráért Díjjal kitüntetett művésznőt. Az elismeréshez gratulációját is kifejezte.

A beszélgetés során a kerületet érintő politikai kihívások is szóba kerültek.

Nagyon nehéz ez a kerület, már régóta küzdünk

– hangzott el, utalva arra, hogy négy éve mindössze három százalékon múlt a siker. A miniszter szerint a következő időszakban a mozgósításnak kulcsszerepe lesz. „Dolgozni kell. Melózni kell rajta” – fogalmaztak a jelenlévők.

Szijjártó Péter többek között arról beszélt, hogy a választások kimenetelét végső soron nem online „profilok”, hanem valós emberek döntik el. Mint fogalmazott: „A végén nem ilyen profilok fognak szavazni, hanem emberek. Őket kell meggyőzni arról, hogy mi a tét.” Hangsúlyozta azt is, hogy sokan hajlamosak természetesnek tekinteni a jelenlegi helyzetet, pedig korántsem volt mindig így. „A 2010 előtti világra valaki már nem is emlékszik. És akkor úgy van vele, hogy ami most van, az természetes, de nem az” – mondta.

A beszélgetés során szóba került a fiatalabb generációk helyzete is. A művésznő férje arra hívta fel a figyelmet, hogy ma más típusú társadalmi nyomás nehezedik a pedagógusokra és azokra a korosztályokra, amelyek jelentős befolyással bírnak saját közösségeikben. A miniszter ezzel összefüggésben kiemelte: fontos tudatosítani, „mennyi vesztenivalónk van”.

A találkozó végén a házigazdák támogatásukról biztosították a tárcavezetőt.

Imádkozunk, drukkolunk

– mondta a művésznő, amire Szijjártó Péter így reagált: „Igyekszünk megtenni mindent.”

A látogatásról készült videóhoz a miniszter a következő üzenetet fűzte: „A mi üzemanyagunk: béke, szeretet, tenni akarás.”