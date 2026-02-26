Szijjártó Péter: Tavaly átlagosan három és fél naponta sikerült megállapodást kötni újabb beruházásokról

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) „Az Év Befektetője 2025” díjának átadóján először is az elmúlt másfél évtized egymást követő válságairól beszélt, és üdvözölte azt, hogy a magyar gazdaság mindezen rendkívüli nehézségek ellenére is komoly, külföldön sokak által irigyelt bravúrokat tudott végrehajtani.

Szijjártó Péter szerint egy ilyen törékeny időszakban veszélybe kerülhetnek az elért eredmények (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ma Magyarországon egymillióval többet dolgoznak, mint tizenöt esztendővel ezelőtt. Magyarországon ma az egész európai kontinens legalacsonyabb munkát terhelő adóit kell fizetni (…) Ma Magyarországon a rezsiszámlák más európai országokkal összehasonlítva fele-harmada méretűek, illetve a nagy, esztelen nemzetközi energiapiaci árváltozásoktól függetlenül is sikerült megőriznünk ezt a bravúrt

– sorolta.

Mint ahogy nemcsak a korábban elvett 13. havi nyugdíjat adtuk vissza, hanem idén elkezdtük felépíteni a 14. havit, és én őszintén remélem, hogy itt a teremben is mindenki tud élni a magyar családtámogatási rendszer legalább egy elemével

– folytatta.

Majd kifejtette, hogy ezekben a sikerekben kulcsszerepük volt a magyar gazdaság szereplőinek, továbbá annak, hogy az Ukrajnában dúló háború dacára az utóbbi négy év volt a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka.

Soha annyi beruházásról nem állapodtunk még meg a vállalatokkal, mint az elmúlt négy esztendőben. Soha annyi gyár nem kezdett épülni, soha annyi szolgáltatóközpontot nem kezdtek építeni, soha ennyi munkahelyet nem hoztak létre Magyarországon a gazdaság szereplői

– hangsúlyozta.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság, például a háború veszélye miatt.

Ezért továbbra is azt vállaljuk, hogy fenntartjuk az ország szuverenitását, megvédjük az ország békéjét és biztonságát, s mindent elkövetünk, hogy ne tudjanak belerángatni minket a szomszédban négy éve zajló háborúba, és nem engedjük azt, hogy a magyar költségvetési erőforrásokat ne a magyar gazdaság fejlesztésére fordíthassuk

– szögezte le.