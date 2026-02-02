Szijjártó Péter: Százötven munkahely vált betonbiztossá a Bindernél a kormány támogatásával Csöngén

Hírlevél
A Binder Ipari Szerkezetépítő Kft. négymilliárd forint értékű beruházást hajt végre Csöngén a kormány támogatásával, aminek nyomán százötven munkahely válik betonbiztossá a településen – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.
Szijjártó PétermunkahelyCsönge

Szijjártó Péter a Binder Ipari Szerkezetépítő Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az osztrák cég hárommilliárd forint értékben bővíti a finomlemez-megmunkálási és acélszerkezet-gyártási kapacitását, illetve fejleszti technológiai és infrastrukturális hátterét, amihez a kormány 460 millió forint támogatást nyújt, így betonbiztossá téve százötven munkahelyet. Beszédében kiemelte, hogy a beruházás tökéletesen illeszkedik a magyar nemzetgazdasági stratégiába, hiszen egyrészt az itt előállított termékek mind exportra kerülnek, másrészt pedig a cég beszállítóinak 75 százaléka magyar, ami azt jelenti, hogy a kapacitásbővítés a térség kis- és közepes vállalkozásainak is jó hír.

Aláhúzta, hogy a hazai fémipar termelési értéke tavaly megközelítette a négymilliárd forintot, ami újabb rekordot jelent. Majd arra is kitért, hogy Vas vármegye gazdasága az elmúlt tíz év során óriási fejlődésen ment keresztül, amit jól mutat, hogy az ipari termelés értéke ezen idő alatt 1000 milliárd forintról 1700 milliárd forintra nőtt, miközben a munkanélküliség három százalék alá esett. És szavai szerint ez annak is köszönhető, hogy ebben az időszakban hatvannégy nagy beruházás valósult itt meg állami támogatással 640 milliárd forint értékben, s ennek a nyomán négyezer új munkahely jött létre.

Szijjártó Péter ezután érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait is, és üdvözölte, hogy mindezen nehézségek ellenére a magyar gazdaság szereplői nagyon komoly bravúrokra voltak képesek.

Ilyen például az, hogy ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt. Ma európai összevetésben Magyarországon kell fizetni a legalacsonyabb munkát terhelő adókat, és bár az európai és globális energiapiac elképesztő áremelkedéseket produkált, nem csak felépíteni, hanem megvédeni is sikerült a rezsicsökkentést

– sorolta. Majd arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek az igen nehezen elért eredmények a sok-sok bizonytalanság miatt. „Minekünk továbbra is meggyőződésünk az, hogy a magyar emberek pénzének a helye Magyarországon van, és annak a magyar gazdaság fejlődését kell szolgálnia” – szögezte le.

A miniszter végezetül hangsúlyozta, hogy a nagy gazdasági bravúrokban igen fontos szerepet játszottak a külföldi tulajdonú vállalatok, akik hazánkban fejlesztenek, itt hoznak létre munkahelyeket, elhozva a legmodernebb technológiákat. Majd rámutatott, hogy nekik is köszönhető az, hogy az utóbbi négy év a szomszédban tomboló háború ellenére a gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházások szempontjából.

Soha korábban annyi beruházás nem jött még létre Magyarországon, mint az elmúlt négy évben. Soha korábban ennyi gyárat Magyarországon nem építettek, és soha korábban ennyi új munkahelyet nem hoztak létre

 – mondta. „És mindezekből az egész ország profitál. Nemcsak Budapest, nemcsak az ország központi régiója, hanem az ország határ közeli térségei is, nemcsak a nagyvárosok, hanem a kis települések is kiveszik a maguk részét ezekből a kiváló gazdasági eredményekből” – tette hozzá.

