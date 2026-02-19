Szijjártó Péter: Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze

Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze – számolt be róla a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ideje, hogy Brüsszel cselekedjen is (Illusztráció, forrás: Hans Lucas via AFP)

Remek, de mondjuk cselekedhetnének is, például az EU-szabályoknak megfelelően

– emelte ki a tárcavezető. Elvárjuk az Európai Bizottságtól, hogy

Európai Bizottságként és ne Ukrajna Bizottságként viselkedjenek!

– hangsúlyozta a külügyminiszter.

„Szólítsák fel az ukránokat, hogy tartsák be az EU-Ukrajna társulási megállapodást, mely előírja, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen EU-tagország energiabiztonságát sem!” – tette hozzá.

Vegyék komolyan az orosz kőolaj importjára vonatkozó EU-szabályokat, s jelezzék a horvátoknak, hogy a Barátság vezeték kiesésének idejére nem tagadhatják meg az orosz olaj tengeri szállítását Magyarországtól és Szlovákiától!

– szögezte le bejegyzése végén Szijjártó Péter.