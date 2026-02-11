Szijjártó Péter: A mai napon Budapestre látogat Kína külügyminisztere

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország kulcsszerepet játszik Kína európai kapcsolatrendszerében, amit az is jelez, hogy a kínai külügyminiszter első idei európai útja hazánkba vezet. A tárgyalások középpontjában a beruházások, a gazdasági együttműködés és a nemzetközi béketörekvések állnak, különös tekintettel az ukrajnai háború lezárásának fontosságára.

Szijjártó Péter és Wang Yi

Fotó: AFP

A mai napon Budapestre látogat Wang Yi, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel.

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Wang Yit, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Hozzátette, Magyarország tehát az első európai ország, amelyet Wang Yi a 2026-os esztendőben meglátogat, s ez világosan mutatja azt a jelentőséget, amit Kína tulajdonít Magyarország és Kína együttműködésének.

Amikor legutóbb itt járt a kínai elnök, akkor egy minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, és ebből Magyarország, illetve a magyar gazdaság, továbbá a magyar családok is sokat profitáltak

– írta.

Kiemelte, hogy most ennek a minden körülményekre kiterjedő, átfogó stratégiai partnerségnek az eredményeit fogják áttekinteni tárgyalásaikon. Szijjártó Péter szerint az már látszik a statisztikákból, hogy 2025-ben is a kínai vállalatok hozták a legtöbb beruházást Magyarországra, és tavaly is Magyarország volt a kínai beruházások első számú európai célpontja.

Hangsúlyozta, hogy a kínai vállalatok ultramodern technológiát hoznak Magyarországra, biztos megélhetést garantálnak és a legmodernebb munkahelyeket hozzák létre, ezért Magyarország érdeke az, hogy a magyar–kínai gazdasági, kereskedelmi együttműködést továbbfejlesszék. Miközben a világ válságról válságra bukdácsol, a magyar–kínai gazdasági együttműködés segít abban, hogy a magyar gazdaságot meg tudják erősíteni – fűzte hozzá.

„Fontos, hogy a kínaiak is a béketábort erősítik, a kínaiakkal együtt vagyunk tagjai a Béke Barátai csoportnak. Nagyra becsüljük Kína béke-erőfeszítéseit, és közösen küzdünk azért, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában végre béke legyen” – fogalmazott Szijjártó Péter.