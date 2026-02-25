Szijjártó Péter: Dicsőséget szereztek Magyarországnak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán adott hírt róla, hogy dicsőséget szerezett Magyarországnak Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyázók, akik 46 éve kihagyás után szereztek pontot – magyar színekben – a téli olimpián.

Szijjártó Péter személyesen gratulált a magyar műkorcsolyázók sikeréhez

Fotó: Facebook

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar színekben induló Pavlováékat szívébe zárta az ország. Egyéni csúcsot korcsolyázott a páros a téli olimpián.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei második hazájának Magyarországot választotta. Reméljük, hogy a sikerük sok fiatal számára teszi vonzóvá ezt a sportágat és a sikerük hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jégpályák megteljenek élettel! Sok sikert kívánunk nekik a márciusi prágai világbajnokságra, reméljük ezúttal a dobogó is összejön!

– zárta a posztot a külügyminiszter.