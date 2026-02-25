Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Durvul a kampány: megvertek egy fideszes aktivistát, aki számon kérte a plakátrongálót – videó

Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Dicsőséget szereztek Magyarországnak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyázók magyar színekben írtak történelmet, 46 éve kihagyás után szereztek pontot Magyarországnak. A külgazdasági és külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy eredményük sok fiatalt ösztönöz majd és a sportolóknak sok sikert kívánt a márciusi, prágai világbajnokságra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterműkorcsolyaMagyarország

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán adott hírt róla, hogy dicsőséget szerezett Magyarországnak Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei műkorcsolyázók, akik 46 éve kihagyás után szereztek pontot – magyar színekben – a téli olimpián. 

Szijjártó Péter személyesen gratulált a magyar műkorcsolyázók sikeréhez
Szijjártó Péter személyesen gratulált a magyar műkorcsolyázók sikeréhez
Fotó: Facebook

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar színekben induló Pavlováékat szívébe zárta az ország. Egyéni csúcsot korcsolyázott a páros a téli olimpián. 

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei második hazájának Magyarországot választotta. Reméljük, hogy a sikerük sok fiatal számára teszi vonzóvá ezt a sportágat és a sikerük hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jégpályák megteljenek élettel! Sok sikert kívánunk nekik a márciusi prágai világbajnokságra, reméljük ezúttal a dobogó is összejön!

– zárta a posztot a külügyminiszter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!