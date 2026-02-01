Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egyáltalán nem vagyunk elégedettek az Európai Unió háborús politikájával. A Külügyek Tanácsában világosan elhangzott, most először több miniszter is kijelentette, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére - hangsúlyozta a külgazdasági- és külügyminiszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Pétereurópai unióUkrajna

„Világosan ki lett mondva, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére” - fogalmazott Szijjártó Péter a Bloombergnek adott interjúban. 

Szijjártó Péter Fotó: MTI
Szijjártó Péter Fotó: MTI

A tárcavezető nem nevezte meg a minisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, azonban azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sok kérdésben eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak.

Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindkét helyzetben ugyanazt a véleményt képviselem. Tehát azt mondhatom, nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz. Nagyon veszélyes, hogy küldik és költik az európai emberek pénzét a háborúra. Nem vagyunk hajlandóak a magyar emberek egyetlen eurocentjét sem Ukrajnába küldeni, hogy működtessék az országukat és beszerezzenek még több fegyvert. 

Szijjártó Péter azt is hozzátette:

Számunkra ez nem eljárási kérdés. Számunkra ez a magyar nemzeti érdek kérdése. Nem fogjuk hagyni, hogy az európaiak pénzét Ukrajnába küldjék. Amíg mi vagyunk hivatalban, ez biztosan nem fog megtörténni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!