Szijjártó Péter: Veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz

„Világosan ki lett mondva, hogy az Európai Unió nem áll készen a békére” - fogalmazott Szijjártó Péter a Bloombergnek adott interjúban.

Szijjártó Péter Fotó: MTI

A tárcavezető nem nevezte meg a minisztereket, akik ilyen kijelentést tettek, azonban azt hangsúlyozta: a nyilvános nyilatkozatok sok kérdésben eltérnek attól, amit zárt ajtók mögött mondanak.

Én szerencsés helyzetben vagyok, mert mindkét helyzetben ugyanazt a véleményt képviselem. Tehát azt mondhatom, nagyon veszélyes, amit az Európai Unió a háborúval kapcsolatban tesz. Nagyon veszélyes, hogy küldik és költik az európai emberek pénzét a háborúra. Nem vagyunk hajlandóak a magyar emberek egyetlen eurocentjét sem Ukrajnába küldeni, hogy működtessék az országukat és beszerezzenek még több fegyvert.

Szijjártó Péter azt is hozzátette: