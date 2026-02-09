Szijjártó Péter figyelmeztet: új világrend van kialakulóban

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Georgia ilyen országok: mi ellenállunk a háború sodrásának, a külső nyomásnak és annak, hogy idegen érdekeket erőltessenek ránk.

A miniszter a bejegyzésben arra is kitért, hogy a közhiedelemmel ellentétben ez nem egy lefutott mérkőzés, hanem napi küzdelem. Kijelentette: mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nap mint nap ellen kell állnunk a nyomásnak, a zsarolásnak és a provokációknak.

Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni — és nem is fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen

– szögezte le.

Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, a két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről – jelentette ki Szijjártó Péter georgiai kollégájával, Maka Bocsorisvilivel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Kifejtette, hogy az elmúlt időszak krízisei nyomán egy új világrend van kialakulóban, amelyben azok tudnak erősek maradni, azok tudják megóvni az eredményeiket és a biztonságukat, akik megőrzik a szuverenitásukat, akik nem engedik, hogy beleszóljanak a dolgaikba és hogy zsarolják őket.

Aláhúzta, hogy Magyarország és Georgia is ilyen ország, amelyek nem engedik, hogy belerángassák őket a háborúba, hogy beleavatkozzanak a belügyeikbe és rájuk erőltessék az idegeneket, így biztonságban tudnak maradni és meg tudják őrizni az identitásukat.

És ez napi küzdelem. Ellentétben a közhiedelemmel itt nincsen lefutott mérkőzés. A szabadságunkért, a szuverenitásunkért és a biztonságunkért végzett küzdelem napi erőfeszítéseket igényel. Miért? Azért, mert Brüsszelben nem adják fel

– figyelmeztetett. „Mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nekünk napi feladatot jelent ellenállni a nyomásnak, ellenállni a zsarolásnak, ellenállni a provokációnak, ezáltal pedig kimaradni az Ukrajnában zajló háborúból” – tette hozzá.