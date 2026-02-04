Szijjártó Péter felhívta Gáspár Evelint + videó

– Szép jó reggelt!” – kezdte Gáspár Evelin Szijjártó Péternek videóhívásban. „Hiányoztam, mi?” – válaszolt viccesen munkatársának a külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Itt már bőven délután van. Keresem magamat, megmondom őszintén, de mindegy. Nem szabad olyan programot vállalnom, amin le kell ülni, mert elalszom. Állva tárgyalunk

– magyarázta Szijjártó Péter a sajtóreferensnek, aki arról érdeklődött, hogy hogyan sikerültek a megbeszélések.

„Jól. Átadtam a szennyvíztisztítót, ami az első központosított szennyvíztisztítója Laosznak. Magyar cégek építették 90 millió dollárért. Ez a hatodik olyan program, amit itt megcsináltunk 2009 óta. Építettünk már ivóvíztisztítót, most szennyvíztisztítót, állattenyésztési központokat, halászati központokat csináltunk, elektronikus igazolvány rendszert, úgyhogy most abban maradtunk, hogy megyünk tovább, mert annyira elégedettek” – tette hozzá.

A külügyminisztert holnap már Pakson várják, ahová Gáspár Evelin is vele tart.

A beszélgetést itt tudja megnézni: