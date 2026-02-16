Hírlevél
57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke ismét Budapestre látogatott. Szijjártó Péter a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy reggel után este is egy igazi patriótával találkozott, Alice Weidel személyében. A politikusok a Groupama Arénából jelentkeztek be.
Alice Weidel Szijjártó Péter Budapest AfD

Szijjártó Péter a bejegyzésben kitért rá, hogy Alice Weidel ma Németország legnépszerűbb pártját vezeti, mégis rengetegen támadják.

Szijjártó Péter újabb patriótával találkozott: Alice Weidellel jelentkezett be a Groupama Arénából
Szijjártó Péter újabb patriótával találkozott: Alice Weidellel jelentkezett be a Groupama Arénából Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Támadják és fenyegetik is ezerrel, de ő elég erős ahhoz, hogy ezek a támadások még jobban megerősítsék!

– vélekedett Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter délelőtt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, melynek eredményeként a két kormány nukleáris együttműködési megállapodást írt alá, amely a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartását szolgálja.

Ezt üzente Alice Weidel a magyaroknak

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy üdvözletemet küldhetem önöknek – kezdte üzenetét Alice Weidel, a német Afd társelnöke, amelyet a Fidesz tisztújító kongresszusának napján küldött. Szerinte a magyar miniszterelnök az európai országok szuverenitásának és szabadságának garanciája. Emlékeztetett arra, hogy tíz évvel ezelőtt bátran fellépett a tömeges migráció ellen – azóta sincs nyíltan kimondva vagy elismerve, de már találó kifejezés egyfajta tudatos népességcserét emlegetni – ma pedig Ukrajna és Európa békéjéért küzd. 

Egyetlen más állam vagy kormányfő sem teszi ezt 

– mutatott rá –, éppen ezért ellenségesen kezelik őt az Európai Unió elitjei. 

