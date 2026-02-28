Szijjártó Péter: Háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben

Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében szombaton.
Szijjártó Péter azt írta: a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak.
A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az oda utazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter.
