Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében szombaton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterközel-keleti helyzettérségkörülmény

Szijjártó Péter azt írta: a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: JOHN THYS / AFP

A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az oda utazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter.

Szijjártó Péter: Az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre
Irán megtorló csapásokat indított, civil áldozat is van
Orbán Viktor: Az iráni háború miatt jelentős energiaár-emelkedés fenyeget, így kétszeres bűn az ukrán olajblokád – videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!