Szijjártó Péter: A HVG hazudik az orosz olajról

Szijjártó Péter Facebook-bejegyzésében közölte: „fake news, hazudik a HVG”, majd hozzátette, hogy akármennyire is szeretnék „a brüsszeli csatlósok”, amíg Magyarországnak szuverén nemzeti kormánya van, nem mond le az olcsó orosz gázról és olajról.

Szijjártó Péter: Magyarország nem mond le az rosz olajról és gázról

(Fotó: AFP)

A miniszter az orosz energiahordozók garantálják a rezsicsökkentés fenntartását, és nélkülük háromszorosára emelkednének az energiaárak Magyarországon.

A HVG hazudik, a Washingtonban általam is aláírt dokumentum Közép-Európa energiabiztonságának fejlesztéséről szól, abban Oroszország vagy az orosz gáz egyetlen szóval sem szerepelnek. Az előkészítés során persze volt egy olyan verzió is, de azt mi nem írtuk volna alá, módosításokat javasoltunk, így lett nekünk is elfogadható a szöveg. Szóval ezt most a HVG (ismét) nagyon benézte.

– írta a külügyiniszter.