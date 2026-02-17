Szijjártó Péter: Kapitány István ismét kamuzik, most az energiabiztonság témájában

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy megjelent Kapitány alelnök úr mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu

Magyar Péter és Kapitány István. Szijjártó Péter közölte: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője ismét kamuzott Magyarország energiabiztonsága kapcsán

Az igazság ezzel szemben az, hogy két vezetéken látjuk el az országot: a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől és az Adria-vezetéken Horvátország felől. Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken

– húzta alá.

„Kapitány alelnök úr nyilván azért ír kamukat energia témában, mert azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat. Hogy annak az 1000 forintos benzin lenne a következménye, az a Shell részvénytulajdonosait minden bizonnyal nem aggasztja” – tette hozzá.