Szijjártó Péter: Kapitány István ismét kamuzik, most az energiabiztonság témájában

Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője ismét kamuzott Magyarország energiabiztonsága kapcsán, ugyanis nem igaz, hogy hazánk egyetlen útvonalon keresztül látná el magát kőolajjal. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter arról számolt be friss bejegyzésében, hogy megjelent Kapitány alelnök úr mai napi kamuja, ezúttal hazánk energiabiztonsága kapcsán. Azt írja: egyetlen útvonalon látjuk el magunkat kőolajjal. Ez kamu, mégpedig óriási kamu

Magyar Péter és Kapitány István. Szijjártó Péter közölte: Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője ismét kamuzott Magyarország energiabiztonsága kapcsán
Fotó: Facebook

Az igazság ezzel szemben az, hogy két vezetéken látjuk el az országot: a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna felől és az Adria-vezetéken Horvátország felől. Ezért sem tudják ellehetetleníteni hazánk olajellátását Kapitány alelnök úr és a Tisza Párt ukrán barátai, akik a választásba történő beavatkozás céljából nem indítják újra az olajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken

– húzta alá.

„Kapitány alelnök úr nyilván azért ír kamukat energia témában, mert azt szeretné, ha a nyugati vállalatoktól, a mostaninál jóval drágábban vennénk a kőolajat. Hogy annak az 1000 forintos benzin lenne a következménye, az a Shell részvénytulajdonosait minden bizonnyal nem aggasztja” – tette hozzá.

 

