Szijjártó Péter: Három magyar konzul lesz jelen a Ferencváros-Ludogorec futballmérkőzés helyszínén

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a Fradi a legjobb tizenhat közé kerülésért játszik az Európa-ligában, és a helyszínen mintegy kétszáz magyar szurkoló jelenlétére lehet számítani, írja az MTI.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

„Három konzulunk dolgozik majd a Huvepharma Arénában, Razgrad városában. A voucherbeváltási pont a vendégszektor bejáratánál lesz, ott már a kollégáimtól tudnak segítséget kérni, ha bármilyen ügyes-bajos dolguk van. A ruszei határátkelőhelyen is lesz magyar konzuli jelenlét reggeltől annak érdekében, hogy segítsük a magyar szurkolók határátlépését”– tudatta.

Közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +359 88 568 7169.

Reméljük, hogy a Fradi sikerrel veszi a mai akadályt. Reméljük, hogy a szurkolók 12. játékosként sokat segíthetnek majd egy idegenbeli győzelem elérésében. Sok sikert kívánunk!

– zárta mondandóját.






