Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb tragikus hírről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter: ismét magyar nemzetiségű ember vesztette életét az ukrajnai háborúban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterBrüsszelmagyar áldozatháborúUkrajna

Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás. MTI)

mondta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

A tárcavezető hangsúlyozta: amíg tart a háború, addig sajnos további hasonló tragédiákra lehet számítani.

Szijjártó Péter: Magyarország a béke pártján áll

Itt lenne az ideje annak, hogy végre befejezzék a háborút. Brüsszelnek és az európai vezetőknek végre be kellene fejezniük az amerikai béketörekvések aláaknázását és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a béketörekvéseket annak érdekében, hogy a háború véget érjen.

 – hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszelnek és az európai vezetőknek fel kellene hagyniuk az amerikai béketörekvések aláaknázásával, és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a békekezdeményezéseket annak érdekében, hogy mielőbb fegyverszünet és békemegállapodás szülessen.

Mindaddig amíg nem ér véget a háború, addig ilyen tragikus hírekre számíthatunk. Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket és segítünk abban, hogy végre fegyverszünet és békemegállapodás jöhessen létre a szomszédunkban.

– összegezte Szijjártó Péter.


 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!