Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza
– mondta közösségi oldalán Szijjártó Péter.
A tárcavezető hangsúlyozta: amíg tart a háború, addig sajnos további hasonló tragédiákra lehet számítani.
Szijjártó Péter: Magyarország a béke pártján áll
Itt lenne az ideje annak, hogy végre befejezzék a háborút. Brüsszelnek és az európai vezetőknek végre be kellene fejezniük az amerikai béketörekvések aláaknázását és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a béketörekvéseket annak érdekében, hogy a háború véget érjen.
– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszelnek és az európai vezetőknek fel kellene hagyniuk az amerikai béketörekvések aláaknázásával, és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a békekezdeményezéseket annak érdekében, hogy mielőbb fegyverszünet és békemegállapodás szülessen.
Mindaddig amíg nem ér véget a háború, addig ilyen tragikus hírekre számíthatunk. Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket és segítünk abban, hogy végre fegyverszünet és békemegállapodás jöhessen létre a szomszédunkban.
– összegezte Szijjártó Péter.