Szijjártó Péter: Nagy magyar beruházás Laoszban

A minisztérium tájékoztatása szerint Szijjártó Péter a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telep átadási ünnepségén vett részt, ahol elmondta, hogy ez mérföldkő a Laoszban megvalósuló magyar fejlesztési projektek történetében, ez volt ugyanis az eddigi legnagyobb volumenű, mintegy 90 millió dollár értékű program.

Szijjártó Péter (Fotó: AFP)

Aláhúzta, hogy ez a létesítmény a hozzá kapcsolódó csatornahálózattal együtt napi 52 ezer köbméternyi kapacitással rendelkezik, ezáltal 160 ezer ember szennyvizét kezeli majd, lefedve négyet a főváros kilenc kerületéből.

Ennek köszönhetően képesek leszünk védeni a környezetet, óvni vizeiket és folyóikat, valamint tovább javítani az egészségügyi és higiéniai körülményeket

– fogalmazott.

A projekt segíteni fog abban, hogy a laoszi fővárosban élők jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk ehhez a nemes célhoz, s készen állunk arra, hogy folytassuk ezt a kiváló együttműködést a két ország között

– fűzte hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kiváló gyakorlati együttműködés alapját az eddig 213 millió dollár értékben megkötött segélyhitel-megállapodások teremtették meg, amelyek közül az elsőt immár tizenhét évvel ezelőtt írták alá.

Ezek keretében a magyar vállalatok világszínvonalú technológiái hozzájárultak Laosz modernizációjához és fejlődéséhez több igen fontos területen: a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a halászatban, a vízgazdálkodásban és az elektronikus közigazgatásban.

Ezen projektek nemcsak Laosz fejlődését és az emberek életkörülményeinek javulását tették lehetővé, hanem a magyar vállalatok nemzetközi piaci sikereihez is hozzájárultak. Ez tehát egyértelműen minden fél számára előnyös, úgynevezett win-win helyzet

– szögezte le.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy több projekt már sikeresen megvalósult, magyar cégek állattenyésztési létesítményeket építettek, két beruházás zajlott le az élelmiszerbiztonság területén, illetve elkészült egy elektronikus személyazonosító és nyilvántartó rendszer a helyi közigazgatás modernizációja érdekében, ahogy nemrég adtak át egy víztisztító üzemet is, amely mára negyedmillió ember ellátását biztosítja.