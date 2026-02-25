Szijjártó Péter: Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába

Hírlevél
A külgazdasági és külügyminiszter szerint először hangzott el Brüsszelben, hogy magyar katonákat akarnak Ukrajnában látni. Szijjártó Péter az európai külügyi tanács ülésének beszámolóján egyúttal azt is elárulta, hogy az ukrán külügyminiszter nem tudott felelni arra a kérdésre, miért nem engedik, hogy független szakértők vizsgálják meg a Barátság kőolajvezetéket.
Az európai uniós külügyi tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy arra sem született magyarázat, hogy miért nem engednek az ukránok egy független szakértői csapatot a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására. 

Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminiszter nem tudott választ adni a kőolajvezeték kapcsán felmerülő kérdésekre
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kormányülésen az EU-s külügyi tanács hétfői találkozójáról tájékoztatva leszögezte, hogy „új minőség van Brüsszelben”.

„Most először hangzott el elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, s világossá vált, hogy az Európai Bizottság és az ukránok összejátszanak a Barátság kőolajvezetéken történő olajszállítás blokkolása tekintetében” – mondta.

A luxemburgi kolléga, aki feltette a kérdést az ukrán külügyminiszternek, hogy hát miért nem mennek magyar és szlovák szakértők Ukrajnába megvizsgálni a vezetéket, ha van ez az ellentmondás, hosszú másodpercek ő-zése, csöndje, nézegetése után azt bírta kibökni, hogy erről neki még egyeztetnie kell”

– tette hozzá.

„Tehát gyakorlatilag bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának” – húzta alá.

És amikor elhangzott az, hogy magyar és szlovák szakértők menjenek Ukrajnába, akkor az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas volt észt miniszterelnök a következőt mondta: »a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába«. Ez volt az első olyan alkalom, amikor nyíltan, világosan és egyenesen megfogalmazódott az elvárás velünk szemben katonák küldésére”

– mondta el a külügyminiszter.

 

 

