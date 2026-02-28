Hírlevél
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: Már több mint 1100 magyar kért konzuli védelmet Dubajban

A közel-keleti válság súlyosbodása nyomán az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó magyarok közül már több mint ezren kértek konzuli védelmet – tájékoztatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A térségben jelenleg légtérzár van érvényben, a nagykövetség és a budapesti call center pedig folyamatosan fogadja a beérkező megkereséseket.
Szijjártó PéterDubajmagyarkonzuli védelem

„Jó estét kívánok, sajnos a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat. Irán több öbölbeli országot, több arab országot is támadás alá vett, az ott található amerikai érdekeltségek és támaszpontok miatt. Így van sajnos ez az Egyesült Arab Emirátusokkal is, Dubai és Abu Dhabi környékén is rakétatámadások történtek” – kezdte Szijjártó Péter.

Washington, 2026. február 24. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (szemben) találkozója Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright amerikai energiaügyi miniszterrel Washingtonban 2026. február 24-én. MTI/KKM
Szijjártó Péter (Fotó: KKM / MTI/KKM)

Sajnos a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek ebben a veszélyes helyzetben. A nap elején még 371-en voltak, akik konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé emelkedett

 – tette hozzá.

„Sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne. A nagykövetségen a munkatársaim bent vannak Abu Dhabiban, a konzuli ügyelet telefonszámát most itt láthatják a képernyőn. Ezt tudják hívni (+971 56 549 9009). Természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni önökkel, csak egy kis várakozási időt követően!” – emelte ki.

Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot, és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák. Az Abu Dhabi Nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltjük fel. A helyzet azonban az, hogy jelenleg a légtérzár miatt nagyon korlátosak a lehetőségek, és egyelőre a hadi cselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok

– közölte. „Viszont folyamatosan informálni fogjuk önöket a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. Arra kérem önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be! Az ügyeleti telefonszám tehát itt a képernyőn látható volt, mint ahogyan most a call centerünk száma is (+36 80 368 036), ha az útnak bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek” – mondta.

