Szijjártó Péter: Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
A külügyi tárca vezetője megelégelte Magyar Péter támadását és közölte megteszi a megfelelő lépéseket. Szijjártó Péter szerint a Tisza elnöke eddig is hazudozott, de most átlépett egy határt.
Szijjártó PéterfeljelentésrágalmazásMagyar Péter

Szijjártó Péter közösségi média felületén adott hangot felháborodásának, az őt ért rágalmak kapcsán, amit a Tisza Párt elnöke fogalmazott meg. A külügyminiszter kategorikusan elutasította a sértő vádakat és közölte, megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: AFP

Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is

– kezdte erős felütéssel a politikus.

Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán. 

– figyelmeztetett Szijjártó.

Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek. 

– utasította el a vádakat a külügyminiszter.

Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?

– tette fel a kérdést a tárcavezető.

Az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.

– közölte a külgazdasági miniszter.

 

