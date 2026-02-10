Szijjártó Péter: Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó

Szijjártó Péter közösségi média felületén adott hangot felháborodásának, az őt ért rágalmak kapcsán, amit a Tisza Párt elnöke fogalmazott meg. A külügyminiszter kategorikusan elutasította a sértő vádakat és közölte, megteszi a szükséges jogi lépéseket az ügyben.
Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is
– kezdte erős felütéssel a politikus.
Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán.
– figyelmeztetett Szijjártó.
Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek.
– utasította el a vádakat a külügyminiszter.
Magyar Péternek felelnie kell a hazug rágalmaiért, ezért ma délelőtt büntető feljelentést teszek vele szemben, nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.
– jelentette ki Szijjártó Péter.
Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik?
– tette fel a kérdést a tárcavezető.
Az álhírt eredetileg közlő telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem.
– közölte a külgazdasági miniszter.