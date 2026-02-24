Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Magyarország

Felgyorsítják a magyar–szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyarország és Szerbia még jobban felgyorsítja a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait. Erről írt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MagyarországSzijjártó PéterkőolajSzerbia

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be a Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetését követően, hogy abban állapodtak meg, hogy még jobban felgyorsítják a két ország közötti kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait. 

Szijjártó Péter Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetést Forrás: Facebook
Szijjártó Péter Dubravka Dedovic szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetést
Forrás: Facebook

„Az új szállítási útvonal pedig nagyban fogja javítani országaink olajellátásának biztonságát” – hangsúlyozta. Illetve arra is kitért, hogy 

amint a Mol véglegesíti a szerb olajvállalat megvásárlásáról szóló szerződést, három szárazföld által körülvett ország – Szlovákia, Magyarország és Szerbia – olajpiacai összehangoltan fognak működni. 

„S akkor még ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú politikai zsarolásokkal szemben. A Molnak természetesen minden lehetséges támogatást megadunk ehhez” – tette hozzá Szijjártó Péter.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!