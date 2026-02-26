Szijjártó Péter: Másodszor is berendelték a magyar ügyvivőt Kijevben – videó

„Amikor az ember azt hinné, hogy vége van a napnak, akkor kiderül, hogy nem. Ez nincs így. Nem elég az ukránoknak egy berendelés egy napra. Este másodszor is berendelték a kijevi nagykövetségi ügyvivőnket az ukrán külügyminisztériumba” – kezdi legújabb bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

„Fel voltak háborodva azon, hogy nyilvánosságra hoztuk az első berendelés eredményét, vagyis azt, hogy az ukránok bevallották, hogy kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. Nehéz másként értelmezni azt, amikor azt mondják, hogy mindaddig nincs újraindulás, amíg Magyarország nem küld pénzt és fegyvert, márpedig mi sem pénzt, sem fegyvert nem küldünk, tehát nem akarjuk, hogy Magyarországot belerángassák az ukránok háborújába, míg Magyarország és a magyar emberek békéjét és biztonságát mindenáron meg fogjuk őrizni” – teszi hozzá.

Most a második berendelésen néhány perccel ezelőtt ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok kizárólag politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást. Most sem adtak magyarázatot, most sem adtak időpontot”

– magyarázza. „Teljesen világos tehát, hogy Magyarországon egy olajellátási vészhelyzetet akarnak előállítani, így a választások előtt, mi azonban ezt nem hagyjuk, nem hagyjuk, hogy szórakozzanak velünk, nem hagyjuk, hogy zsaroljanak minket mindaddig, amíg nem indul újra a kőolajszállítás Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos döntéseket” – zárja.