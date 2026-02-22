Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – videó

Szijjártó Péter felidézte: az ukránok a héten úgy döntöttek, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába. „Ez egy nyilvánvaló politikai zsarolás, amellyel az ukránok egyrészt egy ezer forintos benzinárat, másrészt pedig egy ellátási zavart akartak létrehozni Magyarországon, közeledve a parlamenti választáshoz, hiszen mindenki tudja, hogy az ukránok egy ukránbarát kormányt akarnak látni Budapesten” – mondta a tárcavezető.

Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben – közölte Szijjártó Péter

Fotó: Facebook

Hozzátette: „Mi azonban kivédtük az ellátási zavar megteremtésére irányuló kísérletet, felszabadítottuk az olajtartalék egy részét, és már tengeri úton elkezdtük beszerezni az utánpótlást, ami már úton is van. Döntést hoztunk a héten arról, hogy leállítjuk a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába, ami az ukrán importnak mintegy 10 százalékát jelentette, és döntöttünk arról, hogy blokkoljuk a 90 milliárd eurós hadikölcsön kifizetését Ukrajnának. Világossá tettük azt is, hogy mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, addig az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket is blokkoljuk” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Szijjártó Péter közölte: hétfőn a külügyminiszteri tanácsülésen tervezték elfogadni a 20. szankciós csomagot. „Mi ezt a döntést holnap blokkolni fogjuk, nem fogunk hozzájárulni a 20. szankciós csomag elfogadásához, mert korábban világossá tettük: mindaddig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, a számukra fontos döntéseket nem engedjük el.”

Kijelentette: „Tehát holnap a külügyminiszteri tanácsülésen Magyarország blokkolni fogja a 20. szankciós csomag elfogadását, és ez mindaddig így is marad, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.”

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy áttekintették a villamosenergia-ellátással kapcsolatos kérdéseket is. „Ugye Ukrajna villamosáram-importjának majdnem a fele Magyarországról származik.” Hozzátette: ebben a kérdésben különös óvatossággal kell eljárni, hiszen a határ túloldalán is magyarok élnek, és a villamosenergia-export leállítása elsősorban Kárpátalját érintené, azoknak a családoknak okozna komoly nehézséget, akik ott élnek.

Nekünk a vitánk nem az Ukrajnában élő emberekkel, nem az Ukrajnában élő családokkal van, hanem az ukrán állammal, az ukrán kormánnyal, Zelenszkij elnökkel ebben a kérdésben. Mi nem akarunk még több szenvedést okozni az ukrán embereknek, ezért a villamos áram kérdésében rendkívül óvatosan kell eljárni

– mondta a külgazdasági és külügyminiszter. „Viszont holnap külügyminiszteri tanácsülés lesz Brüsszelben, eddig az volt a várakozás, hogy ezen az ülésen elfogadásra kerül a 20. szankciós csomag. Nos, ez nem lesz így” – jegyezte meg Szijjártó Péter.