Szijjártó Péter: Magyarország kőolajellátása biztonságban van

A Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, miután Ukrajna nem indította újra az olajtranzitot. Szijjártó Péter közölte, hogy ez politikai döntés volt, ugyanakkor az uniós szabályok lehetőséget adnak arra, hogy Magyarország és Szlovákia tengeri úton jusson hozzá az orosz kőolajhoz.

Szijjártó Péter külgazdsági és külügyminiszter

Fotó: AFP

A tárcavezető a kormányülésen arról számolt be, hogy Magyarország kőolajellátását két csővezeték biztosítja, amelyek közül a főszerepet egyértelműen az Ukrajnán keresztül érkező Barátság jelenti, míg a horvátországi Adria inkább kiegészítő jellegű.

Kifejtette, hogy hazánk a Barátság vezetéken tavaly mintegy 4,9 millió tonna kőolajat importált, míg az Adria vezetéken 400 ezer tonnát, ami szavai szerint jól mutatja az arányt a kettő között.

Tehát Magyarország energiaellátása a kőolaj tekintetében mindig biztos lábakon áll, merthogy két lába van

– mondta.

Majd arra is emlékeztetett, hogy a Barátság vezetéken január 27-én leállt a szállítás, és Ukrajna döntése nyomán azóta sem indult újra, miközben ez teljes mértékben lehetséges lenne műszakilag, technikailag.

Eképp az a döntés az ukrán állam, az ukrán elnök vagy az ukrán kormány részéről, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást, az puszta politikai döntés

– fogalmazott.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ugyan a jelenlegi európai uniós szabályok értelmében tilos az orosz kőolaj importja, ez alól a szárazföld által körülzárt Magyarország és Szlovákia kivételt jelent, mivel a két ország mentességet kapott a csővezetékes szállításra vonatkozóan.

Majd kiemelte, hogy ez a szabály tartalmaz egy másik kitételt is, miszerint ha az orosz kőolaj szárazföldi tranzitja ellehetetlenül, akkor Budapest és Pozsony tengeri szállítással is vásárolhat Oroszországtól.

„Ezért a szlovák gazdasági miniszterrel a múlt hét végén jeleztük hivatalosan a horvát kormánynak, hogy élünk ezen európai szabály adta lehetőséggel, s az Adria olajvezetéken orosz eredetű kőolajat kívánunk szállítani Magyarországra és Szlovákiába” – tudatta.

A Mol meg is rendelte az orosz kőolajat tengeri szállításra, összesen 500 ezer tonnát. Ez a szállítmány nagyjából március első napjaira tud beérkezni a horvátországi kikötőbe, onnan pedig öt–tíz napba kerül, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut

– folytatta.