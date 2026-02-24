Szijjártó Péter: Magyarország nyitott a diverzifikációra, de nem fogja lecserélni az olcsó és megbízható energiaforrásokat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Transzatlanti Földgáz-Együttműködési Csúcstalálkozón tudatta, hogy a magyar kormány az európai fősodortól eltérően nem ideológiai, hanem gyakorlati, azaz fizikai és matematikai kérdésként tekint az energiaellátásra.

Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

Felszólalásában rámutatott, hogy hazánk nem rendelkezik tengerparttal, így energiaellátását különösen meghatározzák a földrajzi adottságok és az elérhető infrastruktúra.

„Ha nincsen vezeték, nincsen földgáz. Ez ilyen egyszerű. Onnan tudunk gázt vásárolni, ahonnan vezeték érkezik Magyarországra, és hogy honnan érkezik vezeték, az a szomszédainktól, továbbá a szomszédaink szomszédaitól függ. A hét szomszédunk közül hattal már összekapcsoltuk a hálózatainkat. De amennyiben a szomszédaink, illetve az ő szomszédaik nem hajtják végre a szükséges beruházásokat, akkor bajban vagyunk” – fejtette ki.

Majd épp ezért nagyon üdítőnek nevezte amerikai kollégája, Marco Rubio azon szavait, amelyek szerint az energiaellátás ügyében tiszteletben kell tartani a földrajzi adottságokat. „Ilyen mondatot Európában soha nem hall az ember” – fogalmazott.

Valamint üdvözölte azt is, hogy Donald Trump amerikai elnök tavaly mentességet biztosított hazánknak az orosz energiaszektort érintő szankciók alól, s így sikerült elkerülni az ellátási válságot.

Szijjártó Péter ezután a diverzifikáció fontosságát hangsúlyozta, ugyanakkor leszögezte, hogy ez további források és szállítási útvonalak bevonását jelenti az ellátásba, nem pedig meglévők kizárását. „És végképp nem jelentheti azt, hogy az olcsó és megbízható forrásokat drágább és kevésbé megbízható forrásokra cseréljük” – fűzte hozzá.

Ennek kapcsán pedig kiemelte, hogy Magyarország nyitott a jó ajánlatokra, ezért részese az úgynevezett Vertikális Folyosó projektnek is. „De itt ismét világosan kell beszélnünk a fizikáról. A Vertikális Folyosó jelenlegi kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy teljesen ellássa Magyarországot. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg az ezen az útvonalon érkező szállítások húsz százalékkal drágábbak, mint más, Magyarországra vezető útvonalakon, beleértve a Török Áramlat vezetéket is” – jegyezte meg.

A miniszter végezetül arra is kitért, hogy már zajlik a török földgáz szállítása is Magyarországra, amellyel hazánk lett a legelső olyan, nem szomszédos ország, ahová Törökország exportál. Illetve hasonlóképpen, elindult az azeri gázszállítás is.

A magyar kormány emellett hosszú távú földgázvásárlási szerződést írt alá az amerikai Chevronnal és a ConocoPhillips-szel, továbbá tárgyalásban áll Romániával is az import jövőbeli megkezdéséről – közölte.

Borítókép: Szijjártó Péter (Forrás: Facebook)