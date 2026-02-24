Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia a végsőkig ellenáll az ukrán zsarolásnak

Hírlevél
Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben – hívta fel a figyelmet a külgazdasági és külügyminiszter. A két ország mindvégig kitart egymás mellett – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
Szijjártó Péterukrajnaszlovákia

Ukrajna politikai zsarolást követ el Magyarországgal és Szlovákiával szemben – írta a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter biztosította Denisa Saková szlovák energiaügyi minisztert, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak
Szijjártó Péter biztosította Denisa Saková szlovák energiaügyi minisztert, hogy Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak (Fotó: Anadolu via AFP)

Az ukránok azt hazudják, hogy a Barátság vezeték sérülése miatt nem tudják újraindítani az olajszállítást. Az igazság ezzel szemben az, hogy a vezetéknek semmi baja nincsen, az ukránok olajellátási válságot akarnak okozni nálunk… de mi sem most jöttünk le a falvédőről

– emelte ki a tárcavezető.

„A szlovák kormánnyal közösen megvédjük magunkat. A tartalékok felszabadításáról meghoztuk a szükséges döntéseket, a MOL pedig megrendelte a szükséges mennyiségeket a tengeri útvonalon” – hangsúlyozta a külügyminiszter.

„Megerősítettük, hogy mindvégig kitartunk egymás mellett, s arról is biztosítottam Denisa Saková szlovák energiaminisztert, hogy mindaddig, amíg az ukránok szórakoznak velünk, mi blokkolunk minden olyan brüsszeli döntést, amelyek az ukránok érdekeit szolgálnák” – zárta bejegyzését Szijjártó Péter. 

 

