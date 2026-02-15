Szijjártó Péter elárulta, hogy miről tárgyal majd Marco Rubio Budapesten

Szijjártó Péter közölte: a tárgyalások két fontos téma köré csoportosulnak. Az egyik a béke megteremtésének lehetősége, melynek kapcsán megjegyezte, hogy az amerikai elnöknek a béke érdekében tett erőfeszítéseit az európaiak folyamatosan próbálják aláaknázni. Magyarország ezzel szemben a békéért és azért dolgozik, hogy hazánk kimaradjon a háborúból – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

A megbeszélések másik fő témaköre a magyar-amerikai kapcsolatok lesznek, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, aranykor köszöntött be Donald Trump elnöksége óta.

Kifejtette, hogy tavaly rekordot döntött a Magyarországra érkező amerikai beruházások mértéke, míg a korábbi, politikai alapú szankciókat megszüntették velünk szemben. Orbán Viktor emellett tavaly azt is elérte Washingtonban, hogy az orosz kőolajra kivetett amerikai szankciók alól Magyarország mentesüljön, a paksi beruházásra vonatkozó szankciókat pedig az Egyesült Államok eltörölte

– emlékeztetett a politikus. Szavai szerint Donald Trump és Orbán Viktor között a lojalitáson alapuló személyes barátság is van. Ők a világ legtámadottabb politikusai közé tartoznak és „a legnehezebb időkben, a legotrombább, bunkóbb és alpáribb támadások közepette” is kitartottak egymás mellett. Kiemelte: ez látható most is, hiszen a müncheni biztonsági konferencián több sértő megjegyzés is elhangzott a magyar miniszterelnökkel és hazánkkal szemben, pont úgy, ahogy korábban az Egyesült Államok elnökével szemben.

Szijjártó Péter jelezte: 2016 óta az európai fősodor politikusai „bunkóságversenyt rendezve licitálnak egymásra, hogy ki tud bunkóbb megjegyzéseket tenni” Donald Trumpra és Orbán Viktorra, ám ahogyan az amerikai elnök választást nyert, úgy Orbán Viktor is nyerni fog.

Ukrajna a magyar energiaellátást veszi célba – nem először támadják a Barátság kőolajvezetéket Fotó: AFP

Szijjártó Péter: A működtetés akadályozásának kizárólag politikai oka van

A tárcavezető Magyarország energiaellátásáról elmondta: a Barátság kőolajvezeték – dacára az álhíreknek – nem sérült meg a legutóbbi támadásban. A körülötte lévő infrastruktúra sérülése pedig nem volna akadálya a vezeték üzemeltetésének, amely műszakilag készen áll az újraindításra.

A működtetés akadályozásának tehát kizárólag politikai oka van

– húzta alá Szijjártó Péter, kiemelve, hogy a magyarellenes politikát folytató ukrán elnöknek az április 12-i választásokon az az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerjen, mert akkor „zöld utat kap Ukrajna”. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök teljesen félreérti a helyzetet: úgy gondolja, Európa tartozik neki, mert ők harcolnak az oroszokkal, holott ez nem így van, mert Oroszország nem az unióval áll háborúban, és Ukrajna nem Európát, hanem saját magát védi. Ukrajna elnöke tudja, hogy ha a szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor ők nem jönnek az unióba, Magyarország nem megy háborúba és a magyarok emberek pénze nem megy Ukrajnába – fogalmazott.

Volodimir Zelenszkij ezért mindent elkövet, hogy a Tisza Pártot segítse, ennek egyik eleme, hogy veszélyeztetik hazánk energiaellátását, mely ellenséges lépés Magyarországgal szemben, és súlyos beavatkozás a hazai választási folyamatba

– jelentette ki. Kitért arra is, hogy az unió intézkedései között szerepel: Magyarország és Szlovákia mentesül az orosz kőolaj csővezetékes szállítására vonatkozó szankciók alól, és a csővezetékes szállítás ellehetetlenülése esetén ez a két ország importálhat orosz kőolajat tengeri úton is. Ezért most az a cél, hogy az Adria vezetéken érkezzen kőolaj Magyarországra és Szlovákiába – tájékoztatott.

A Mol az ehhez szükséges lépéseket megtette, így most Horvátországon a sor, hogy lehetővé tegye ennek megvalósítását

– fűzte hozzá, jelezve: a horvátoknak az uniós szabályok szerint kötelességük ezt a kérést teljesíteni.