Szijjártó Péter: Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett a Mercedes kecskeméti működése – videó

Fantasztikus mérföldkőhöz érkezett a Mercedes kecskeméti működése – számolt be róla Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában.

Szijjártó Péter a Mercedes kecskeméti gyárát méltatta (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az ötezredik munkavállalót is felvették és haladnak tovább, nagyjából nyolcezernél lesz a jelent tudásunk szerint a végállomás, ugyanis itt Kecskeméten a világ második legnagyobb Mercedes gyárát építették fel”

– hangsúlyozta a tárcavezető.

A miniszter elmondta, hogy ebben a gyárban „nemrégiben elkezdték a GLB modellek gyártását, most elkezdik az A-osztálynak a gyártását és további modellszériák gyártásának Kecskemétre helyezésére is lehetőség van”.

Ez a gyár egy 350 ezres éves kapacitással rendelkezik, ezzel Magyarország eléri azt, hogy egymillió autós éves gyártási kapacitása lesz összességében”

– mutatott rá Szijjártó Péter.

„Ez európai szinten is egy elit klubba ad belépőt, hiszen összesen öt olyan ország van Európában, amelyek ekkora autógyártási kapacitással rendelkeznek. Ez a gyár az egész Mercedes egyik legjobban működő gyára, az itt dolgozó most már ötezer munkavállaló nagyon komoly dicsőséget szerzett Kecskemétnek és Magyarországnak egyaránt” – zárta gondolatait a külügyminiszter.