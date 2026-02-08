Szijjártó Péter olyat mondott élő adásban, amit ritkán hallani

Az RTL Klub Házon kívül című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahol Boros Krisztina műsorvezető kérdéseire válaszolt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A külügyminiszter elmondta, hogy a cigányság kérdése „nem pártpolitikai kérdés, minden Magyarországon élő közösség fontos kell, hogy legyen a mindenkori magyar kormány számára”, és egyetlen korábbi kormány sem tett annyit a magyarországi cigányság felemeléséért, mint az Orbán-kormányok.

Ha belegondolok, ma kétszer annyi cigány honfitársunknak van diplomája, kétszer annyi cigány honfitársunknak van érettségije, mint a minket megelőző időszakban

– fogalmazott, hozzátéve, hogy 2010-ben kötöttek egy egyezséget a cigánysággal, hogy a munkán és a tanuláson keresztül biztosítják számukra a lehetőséget a polgárosodásra, az előrébb lépésre.

És én azt gondolom, hogy ez a fajta szövetség, ez a fajta megállapodás, ez abszolút mértékben hasznára volt, van a cigány közösségnek, a roma közösségnek és az országnak úgy általában. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ezek az eredmények önmagukért beszélnek

– szögezte le.

Ha már a cigányságról beszélünk, azért annyit elmondanék, hogy ha van olyan médium, amelynek lehet felelőssége abban, hogy politikai indíttatású rasszizmus uralkodhat el, akkor szerintem itt Önöknek, ennél a csatornánál is magukba kellene nézniük

– hívta fel a műsorvezető figyelmét a miniszter, utalva a Gáspár Evelint a származása és a külügyminisztériumi munkája miatt ért támadásokra.

Én egyet tudok, Önöktől hozzám igazolt egy fiatal cigány hölgy, akit ezért durva módon cigányozással támadtak, és én nem láttam, hogy Önök kiálltak volna őmellette. Tehát, amikor Önök aggódnak egy közösségért, akkor szerintem úgy lenne hiteles, ha minden egyes esetben, amikor ezt a közösséget valamilyen bántás éri, vagy annak tagjait valamilyen sértés éri, akkor egyformaképpen kellene kiállni. Nem az én dolgom, pusztán azért jegyzem meg, mert szorosan követtem figyelemmel az ezzel kapcsolatos eseményeket, mégiscsak egy munkatársamat cigányozták, tettek rá rasszista megjegyzéseket, és én azt gondolom, hogy az lett volna helyes, hogyha ebben az ügyben is kiállnak emellett

– mondta Szijjártó Péter.