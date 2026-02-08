Szijjártó Péter olyat mondott élő adásban, amit ritkán hallani

Az RTL Klub Házon kívül című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, ahol Boros Krisztina műsorvezető kérdéseire válaszolt.
A külügyminiszter elmondta, hogy a cigányság kérdése „nem pártpolitikai kérdés, minden Magyarországon élő közösség fontos kell, hogy legyen a mindenkori magyar kormány számára”, és egyetlen korábbi kormány sem tett annyit a magyarországi cigányság felemeléséért, mint az Orbán-kormányok.
Ha belegondolok, ma kétszer annyi cigány honfitársunknak van diplomája, kétszer annyi cigány honfitársunknak van érettségije, mint a minket megelőző időszakban
– fogalmazott, hozzátéve, hogy 2010-ben kötöttek egy egyezséget a cigánysággal, hogy a munkán és a tanuláson keresztül biztosítják számukra a lehetőséget a polgárosodásra, az előrébb lépésre.
És én azt gondolom, hogy ez a fajta szövetség, ez a fajta megállapodás, ez abszolút mértékben hasznára volt, van a cigány közösségnek, a roma közösségnek és az országnak úgy általában. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ezek az eredmények önmagukért beszélnek
– szögezte le.
Ha már a cigányságról beszélünk, azért annyit elmondanék, hogy ha van olyan médium, amelynek lehet felelőssége abban, hogy politikai indíttatású rasszizmus uralkodhat el, akkor szerintem itt Önöknek, ennél a csatornánál is magukba kellene nézniük
– hívta fel a műsorvezető figyelmét a miniszter, utalva a Gáspár Evelint a származása és a külügyminisztériumi munkája miatt ért támadásokra.
Én egyet tudok, Önöktől hozzám igazolt egy fiatal cigány hölgy, akit ezért durva módon cigányozással támadtak, és én nem láttam, hogy Önök kiálltak volna őmellette. Tehát, amikor Önök aggódnak egy közösségért, akkor szerintem úgy lenne hiteles, ha minden egyes esetben, amikor ezt a közösséget valamilyen bántás éri, vagy annak tagjait valamilyen sértés éri, akkor egyformaképpen kellene kiállni. Nem az én dolgom, pusztán azért jegyzem meg, mert szorosan követtem figyelemmel az ezzel kapcsolatos eseményeket, mégiscsak egy munkatársamat cigányozták, tettek rá rasszista megjegyzéseket, és én azt gondolom, hogy az lett volna helyes, hogyha ebben az ügyben is kiállnak emellett
– mondta Szijjártó Péter.
A külügyminiszter szóvá tette, hogy nagyon sok olyan kísérlet volt, ami arra irányult, hogy közte és Lázár János között feszültséget szítson.
Ne csináljunk még egyet, én azt szeretném kérni! Dolgozunk mindketten a kampányban éppen eleget
– húzta alá.
A riporter ezután a külügyminisztert a Paks II. beruházás kapcsán kérdezte, amelyben megtörtént az első betonöntés, vagyis most már hivatalosan is építés alatt álló beruházásnak minősül.
Szijjártó Péter elmondta, hogy 2022-ben vette át ennek a beruházásnak a felügyeletét, és azóta számos akadályt kellett leküzdeni
Azért ne áruljunk itt naiv illúziókat, nagyon sokan ellenérdekeltek ennek a beruházásnak a végrehajtásában, ennek megfelelően aztán nagyon sokan próbálták és próbálják is ezt gátolni. Hát emlékszünk rá, a Biden-féle amerikai kormányzat konkrétan ellehetetlenítette a folytatást, és Donald Trumppal kellett megegyezni ahhoz, hogy a szankciókat eltöröljék, vagy ugyanígy Brüsszelben is, hogyha nem vétóznám ezeket a szankciókat, akkor már rég szankciós listára tették volna ezt a beruházást. Szóval, hogy 2022 óta folyamatosan haladtunk nagyon nagy lépésekkel előre
– emlékeztetett a tárcavezető, aki szerint Paks II. a következő évtized legelejére, tehát 2031-32-re készülhet el a nemzetközi tapasztalatok alapján, és mindent el fog követni, hogy ez így legyen.
A beruházás költségeiről azt mondta, hogy mivel az a pénzügyminisztériumhoz tartozik „ezért meghagyom ezt nekik”.
Azt tudom Önnek elmondani, hogy nem megsértve semmifajta üzleti titokra vonatkozó jogszabályt, azt tudom Önnek mondani, hogy ez a beruházás jelenleg az Európában zajló nukleáris erőmű-építkezések közül a legolcsóbb
– emelte ki a miniszter.
Hogyha az ember abban a helyzetben van, hogy van egy Roszatom technológiával működő atomerőmű, és mellé épít még egyet, szóval itt nem érdemes kalandokba bocsátkozni, hát akkor azt is Roszatom technológiával kell megépíteni
– tette hozzá.
Tegnap itt volt Pakson, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, aki pedig elmondta, hogy ez egy abszolút világverő technológia. Tehát, ha a magyar kormánynak nem is hisznek, hogyha az oroszokat feltétlenül rossznak kell gondolni, akkor is szerintem érdemes ebben az ügyben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség első számú emberére hagyatkozni
– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a beruházásban „németek, franciák ugyanúgy részt vesznek”.
Tehát ez nem egy orosz projekt, ez egy nemzetközi projekt, amit az oroszok vezetnek és (…) ha tetszik, ha nem a nukleáris technológiában, az oroszok a világvezetők
– összegzett Szijjártó Péter.