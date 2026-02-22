Szijjártó Péter: Politikai okból tartják vissza az olajszállítást Magyarország felé

„Az ukránok politikai zsarolás miatt nem indítják újra az olajszállítást Magyarországra. Velünk azonban nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben” – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ahogy arról az Origo beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap.