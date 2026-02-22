Hírlevél
Szijjártó Péter: Magyarország blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását az ukrán olajszállítások újraindulásáig – videó

Most érkezett: terrortámadás történt Ukrajnában

Szijjártó Péter: Politikai okból tartják vissza az olajszállítást Magyarország felé

Politikai zsarolásnak nevezte az ukrán olajszállítás újraindításának elmaradását Szijjártó Péter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta: Magyarországot nem lehet zsarolni, az energiabiztonság ügyét pedig Budapesten és Brüsszelben is napirendre tűzik a következő napokban.
„Az ukránok politikai zsarolás miatt nem indítják újra az olajszállítást Magyarországra. Velünk azonban nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni. Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben” – írja közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter
Ma Energiabiztonsági Tanács Budapesten, holnap Külügyek Tanácsa Brüsszelben – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter
Ahogy arról az Origo beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt napok energiapolitikai eseményei miatt összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot. A tárgyalás legfontosabb témája az ukrán energiazsarolás miatt szükséges lépések összehangolása – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap.

