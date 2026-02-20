Szijjártó Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezeték kapcsán

Rendkívüli bejelentést tett közösségi oldalán külgazdasági és külügyminiszter, aki élő bejelentkezésben ismertette a Barátság kőolajvezeték kapcsán fennálló helyzetet és a kormány friss döntését. Szijjártó Péter szerint hazánk mindaddig blokkolja majd az Ukrajna számára fontos döntéseket az Európai Unióban, amíg a kőolajszállítás újra nem indul hazánkba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Ukrajna úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken, dacára annak, hogy a szállítás újraindításának semmifajta akadálya nincsen – jelentette ki a külügyminiszter. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta, hogy „Ukrajna egy tisztán politikai döntést hozott” és a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot.

Ukrajna mindezt Brüsszel és a magyar Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva teszi, mégpedig azért, hogy a választásokat megelőzően olajellátási zavarokat okozzanak, és hogy egy ezer forintra emelkedő benzinárral fussunk rá a parlamenti választásra – nyomatékosította a miniszter.

Szijjártó Péter azonban egyúttal hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra sem enged ennek a zsarolásnak. „Nem támogatjuk Ukrajna háborúját, nem is fizetünk érte, nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, és nem engedjük, hogy politikai zsarolással megemeljék a benzinárat Magyarországon”.

Azzal, hogy Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, szerződést szeg, mégpedig az Európai Unió és az Ukrajna között korábban megkötött társulási megállapodást szegi meg ezzel a döntésével. Ezért szeretném Önöknek bejelenteni, hogy mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajvezeték működését mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezetéket mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a kőolajszállítás újraindítását Magyarország irányába, addig Magyarország blokkolni fogja az Ukrajna számára fontos, Ukrajna számára kedvező döntések meghozatalát az Európai Unióban

– jelentette be a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint ez természetesen vonatkozni fog az Ukrajnának kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönre is. „Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállításokat Magyarország irányába, addig Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz” – szögezte le Szijjártó.



