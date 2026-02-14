Szijjártó Péter: Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj

Kapitány alelnök úr mai hozzászólása is azt bizonyítja, hogy nagyon másként néz ki az élet a Shell-részvények stócai mögül. Erről ír közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztet, Kapitány alelnök úr valóságlátását minden bizonnyal az homályosítja el, hogy a Shell és annak részvényesei nem tudnak Magyarországon nyerészkedni a háború éveiben.
Szijjártó Péter kiemelte, „a Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét”.
Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől
– írja közösségi oldalán a tárcavezető, és felhívja arra is a figyelmet:
Április 12-én ez a tét: a nemzetközi nagytőke és Brüsszel el tudja-e venni a magyaroktól a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét.
