Szijjártó Péter: Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj

Szijjártó Péter kiemelte, „a Shelltől és a nagy energiacégektől beszedett extraprofitadónak köszönhetően tudtuk ugyanis bevezetni Magyarországon a 13. és 14. havi nyugdíjat, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat és az édesanyák adómentességét”.

Értjük, hogy ez a Shell részvényeseinek és Brüsszelnek is fáj, ezért akarná a Tisza mindezeket elvenni a magyar emberektől

– írja közösségi oldalán a tárcavezető, és felhívja arra is a figyelmet: