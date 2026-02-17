Soha nem látott beavatkozás várható a választáson Kijev, Brüsszel és Berlin részéről

A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a helyi aktivistáknak tartott lelkesítő beszédében kiemelte, hogy soha nem látott mértékű beavatkozás várható az áprilisi választáson.

Forrás: Facebook

Kijev, Brüsszel, Berlin. Ez az a tengely, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást idézzenek elő”

– vélekedett.

Miért? Azért, mert Magyarország, a jelenlegi magyar kormány az akadálya annak, hogy Brüsszel, Berlin és Kijev végrehajtsa azokat a döntéseket, amelyeket saját maguk a legfontosabbnak gondolnak: egész Európa háborúba menjen, az európaiak pénzét adják oda Ukrajnának, illetve hozzák be az ukránokat az Európai Unióba”

– figyelmeztetett. „Ezt akarja Brüsszel, ezt akarja Berlin, ezt akarja Kijev. És pontosan tudják, hogy egy akadálya van ennek: a szuverén nemzeti kormány Magyarországon” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ezért neveztek be a versenybe ők is egy pártot, a Tisza Pártot, amelynek elnökét fogják a mentelmi jogával.

A Tisza Párt elnökével szemben azért nem zajlanak ma jogi eljárások Magyarországon, mert az Európai Parlamentben megvédték a mentelmi jogánál fogva (…) Egy ilyen ember nyilvánvalóan nem tud nemet mondani a megmentőinek, akik kézben tartják”

– hangsúlyozta.

„Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek azért érdeke a Tisza Párt győzelme, mert a Tisza Párt nem fog nekik nemet mondani. Sem arra, hogy a magyarokat belevigyék a háborúba, sem arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék Ukrajnába, sem arra, hogy az ukránokat behozzák az Európai Unióba” – húzta alá. A miniszter végül arra is kitért, hogy a választási beavatkozásoknak az is az egyik formája, hogy Ukrajna leállította a kőolajszállítást Magyarország felé.

„De azért mi sem ma jöttünk a 6:20-assal, tehát nyilvánvalóan megtettük a szükséges intézkedéseket” – fejtette ki, arra utalva, hogy Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében.

Persze a horvátok próbálják szentté avatni magukat, hogy hát micsoda fantasztikus segítséget tudnak nekünk nyújtani. A helyzet az, hogy nem segítséget, jófejséget meg szívességet kérünk, hanem be kell tartaniuk az Európai Unió rájuk vonatkozó kötelező szabályát, ami azt írja elő, hogy ha Magyarország és Szlovákia esetében ellehetetlenül a vezetékes olajszállítás, akkor ez a két ország jogosult arra, hogy a tengeren vegyen orosz kőolajat”

– emlékeztetett. „És mivel a tengerről az ő területükön keresztül vezet ide a vezeték, nekik ebben az ügyben az európai szabályoknak megfelelően kell eljárniuk” – folytatta.

Azaz Magyarország energiaellátásának biztonságát garantáljuk természetesen, de azért érdemes látni, hogy a magyarellenes politika keretében Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy a magyarországi választásba úgy is beleavatkozik, hogy megpróbál egy ilyen energiaellátási krízist, válságot előállítani, amit nem tud, de jól láthatóan van törekvés ebbe az irányba”

– összegzett.