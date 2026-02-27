Szijjártó Péter: Új magyar-szerb dízelvezeték építésével üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes szórakozni velünk

A brüsszeli és kijevi zsarolási potenciál visszaszorítása érdekében nemcsak új kőolajvezeték, hanem egy új dízelvezeték is épül Magyarország és Szerbia között, a NIS szerb kőolajvállalat pedig márciusban kész mintegy 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására hazánkba – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a nehéz helyzetekben derül ki, hogy ki kire számíthat.

Szijjártó Péter szerint hazánkkal senki nem szórakozhat

Fotó: JOHN THYS / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közös sajtóértekezletén aláhúzta, hogy az elmúlt hetek azt bizonyították, hogy Közép-Európában egyesek az energiaellátás kérdését és az energiabiztonság kérdését politikai zsarolási célokra használják fel, hiszen Ukrajna most már lassan egy hónapja nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, kizárólag politikai okok miatt.

Emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szerbia újabb kőolajvezetéket fog építeni a brüsszeli és kijevi energiazsarolási képesség mielőbbi visszaszorítása érdekében, és megerősítette, hogy fel fogják gyorsítani az építés előkészületeit. „Magyarországon befejeztük a részletes mérnöki előtanulmányokat. Szerbiában már a közbeszerzési eljárás kiírására is sor került, így teljesen reális, hogy a jövő év végére új kőolajvezeték kösse össze Szerbiát és Magyarországot” – folytatta.

Aláhúzta, hogy a kőolajvezeték építése két lépésben fog történni: „a százhalombattai és a magyar-szerb határ között építünk, majd ezt követően a Barátság kőolajvezeték magyarországi ágának kapacitását növeljük meg, és természetesen emellett a szerbek építik a saját szakaszukat”.

Majd közölte, hogy most úgy döntöttek, hogy még ennél is tovább mennek. „Készen állunk még egy vezeték megépítésére a kőolajvezeték mellett. Ez egy olajtermék-vezeték lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy az üzemanyagokhoz, a benzinhez és a dízelhez szükséges félkész olajtermékeket is a lehető leggyorsabban tudjuk szállítani a két ország között. Ezzel mind Magyarország, mind Szerbia üzemanyag-, dízel- és benzinellátási biztonságát növeljük meg” – tette hozzá.

„És ezáltal három szárazföld által körülzárt ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia olajpiacai, benzin- és dízelpiacai egymással összehangoltan fognak működni, ezáltal sokkal ellenállóbbak leszünk az ukrán típusú zsarolásoknak” – hangsúlyozta.

A miniszter ezután arra is kitért, hogy a nehéz helyzetben derül ki, hogy ki kire számíthat. „Amikor szerb barátaink nehéz helyzetbe kerültek a NIS-t illető szankciók miatt, akkor a Mol több mint megduplázta az üzemanyag-exportját Szerbia irányába, hogy itt ne legyen ellátási probléma. Most a NIS jelezte, hogy március hónapban, tehát a következő napoktól kezdve készen áll 25 ezer tonna dízelüzemanyag szállítására Magyarországra, hogy ezzel is javítsa az ellátásbiztonságot Magyarországon, és ezzel is meghiúsítsuk közösen azt az ukrán célkitűzést, hogy Magyarországon olajellátási válságot okozzanak, és hogy beavatkozzanak a magyar parlamenti választásba” – közölte.