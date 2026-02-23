Szijjártó Péter szerint kemény ütközet várható Brüsszelben

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán posztolt róla, hogy nagy harcra számít ma Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint hazánk továbbra sem hagyja magát zsarolni és blokkolni fogunk minden, Ukrajna számára fontos döntést.

Szijjártó Péter szerint hazánk nem fog engedni és beleáll a harcba

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Világossá tettük, hogy mindaddig, amíg Ukrajna szórakozik velünk az olajellátás tekintetében, addig mi blokkolunk minden olyan uniós döntést, amihez az ukránoknak fűződik érdeke. Így van ez a hadikölcsönnel, 90 milliárd euróval

– hangsúlyozta a videóban a külügyminiszter.

Szijjártó Péter szerint hazánk nyilvánvalóvá tette, hogy Ukrajna egészen addig nem férhet hozzá ehhez az összeghez, amíg hazánk energiabiztonságát veszélyezteti.

A külügyminiszter egyúttal kitért a háború évfordulójára is, ami kapcsán elmondta: a a brüsszeli háborús fanatikusoknak nincsen jobb ötletük, mint egy újabb szankciós csomagot elfogadni.„Nem érdekli őket még, ha bele is törik az európai gazdaság. Olyan ez, mint amikor egy pálcikaembert próbálja mutogatni a bicepszét, nevetséges és szomorú is, hogy idáig jutottunk” – hangsúlyozta.

Természetesen ezt a szankciós csomagot sem fogjuk elengedni mindaddig, amíg meg nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás Magyarország irányába. Úgyhogy nagy harc lesz ma, majd mindannyian a vérünket akarják, de hát ez van, felállunk ebbe a küzdelembe, mert Magyarországgal senki sem szórakozhat, a mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti

– zárta bejelentkezését a külügyminiszter.