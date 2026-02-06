Szijjártó Péter szerint Kijev mindent megtesz azért, hogy a Tisza nyerjen

Szijjártó Péter a Mandinernek adott interjújában részletesen kifejtette a kormány álláspontját az ukrajnai háborúval, az Európai Unió politikájával és a magyar választások tétjével kapcsolatban, miközben élesen bírálta Brüsszel háborús fanatizmusát és az ukrán vezetés magyar belügyekbe való beavatkozási kísérleteit.
A miniszter szerint Brüsszelben ma már háborús fanatizmus uralkodik: az ukrajnai konfliktust úgy kezelik, mintha maga az Európai Unió állna harcban Oroszországgal, és minden más témát ehhez képest értékelnek.
Bár sokan a folyosón egyetértenek vele abban, hogy meg kell állítani ezt az őrületet, a hivatalos üléseken a mainstream háborúpárti szövegeket olvassák fel papírról. Szijjártó hangsúlyozta, hogy már nem érzi magát egyedül, mert a választások óta a szlovák és a cseh külügyminiszter is csatlakozott hozzá ebben a szembenállásban.
Az unió Ukrajnára fordított kiadásairól elmondta, hogy eddig 150 milliárd eurót költöttek a háború támogatására, majd átnyomtak egy 90 milliárd eurós hadikölcsönt – ebből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradt –, most pedig újabb 1500 milliárd eurós csomagot terveznek a következő tíz évre: 800 milliárdot az ukrán állam működtetésére és 700 milliárdot további felfegyverzésre. Szerinte az ukránok ezt az összeget soha nem fogják visszafizetni, mert jóvátételt csak a vesztes fizet, Oroszország pedig nem fogja elveszíteni a háborút.
Ez a pénz pedig nem az EU saját kasszájából jön, hanem az európai adófizetőktől vennék el, miközben az unió gazdasági problémái miatt a piacról sem tudna könnyen forrást bevonni.
Szijjártó Péter a világháború veszélyére figyelmeztet
A NATO kapcsán kiemelte, hogy a szervezet egyértelműen kimondta: nem részese a konfliktusnak, és mindent meg kell tenni, hogy ez így is maradjon. Ha azonban NATO-országok – például Franciaország vagy az Egyesült Királyság – katonákat küldenének Ukrajnába, az atomhatalmak közvetlen összecsapását jelentené Oroszországgal, ami a harmadik világháború, sőt atomháború kockázatát hordozná, amelynek nincsenek nyertesei.
Szijjártó szerint az Egyesült Államok nélkül nincs NATO, és Európa katonailag is meggyengült, miután tartalékait és készleteit nagy részben Ukrajnába küldte.
A választásokkal kapcsolatban a legkeményebb állítás az volt, hogy az ukrán vezetés számára stratégiai kérdés a Tisza párt győzelme 2026-ban. Zelenszkij davosi beszéde és a külügyminiszter nyilatkozatai szerintük egyértelműen jelzik:
Kijev mindent megtesz azért, hogy a Tisza nyerjen, mert így érhetnék el Magyarország bevonását a háborúba, a további pénzügyi támogatást és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását.
A magyar kormány ezzel szemben azt képviseli, hogy a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, nem akarják adófizetői pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarják, hogy az ukrán EU-tagság behozza a háborút az országba. Ezért a miniszter szerint kizárnak minden külföldi beavatkozási kísérletet.
Az orosz energiaimport-tilalomról azt mondta, jogi csalással nyomták át: az EU alapszerződése szerint az energiahordozók beszerzése tagállami hatáskör, egyhangú döntést igényelne a megváltoztatásához, ezért kereskedelmi intézkedésként minősített többséggel fogadták el.
Magyarország pert indít az Európai Unió Bíróságán, gyorsított eljárást és a végrehajtás felfüggesztését kérik. Ha azonban Tisza-kormány alakul, nem folytatnák ezt a pert, és az olcsó orosz energiaforrás elvesztése ellátási válságot okozna: a rezsi háromszorosára, a benzin literenkénti ára pedig 1000 forintra emelkedhetne, ami ipari veszteségeket és tízezres nagyságrendű munkahelyvesztést hozna.
A migráció ügyében Szijjártó hangsúlyozta, hogy a déli határkerítés és a határőrök miatt délről nem jönnek be illegális migránsok, de nyugatról újabb nyomás nehezedik az új migrációs paktum miatt, amely kötelező befogadást és pénzügyi hozzájárulást írna elő. Amíg ők kormányoznak, egyetlen illegális migránst sem engednek be sem délről, sem nyugatról.
Végül a külpolitikáról azt mondta, Magyarország nem ideológiai alapon, hanem a nemzeti érdekek gyakorlati érvényesítésére épít: Orbán Viktor egyedülálló módon tart fenn kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot Washingtonnal, Moszkvával, Pekinggel és Ankarával egyszerre.