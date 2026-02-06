Szijjártó Péter szerint Kijev mindent megtesz azért, hogy a Tisza nyerjen

Szijjártó Péter a Mandinernek adott interjújában részletesen kifejtette a kormány álláspontját az ukrajnai háborúval, az Európai Unió politikájával és a magyar választások tétjével kapcsolatban, miközben élesen bírálta Brüsszel háborús fanatizmusát és az ukrán vezetés magyar belügyekbe való beavatkozási kísérleteit.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

Fotó: MICHAL CIZEK

A miniszter szerint Brüsszelben ma már háborús fanatizmus uralkodik: az ukrajnai konfliktust úgy kezelik, mintha maga az Európai Unió állna harcban Oroszországgal, és minden más témát ehhez képest értékelnek.

Bár sokan a folyosón egyetértenek vele abban, hogy meg kell állítani ezt az őrületet, a hivatalos üléseken a mainstream háborúpárti szövegeket olvassák fel papírról. Szijjártó hangsúlyozta, hogy már nem érzi magát egyedül, mert a választások óta a szlovák és a cseh külügyminiszter is csatlakozott hozzá ebben a szembenállásban.

Az unió Ukrajnára fordított kiadásairól elmondta, hogy eddig 150 milliárd eurót költöttek a háború támogatására, majd átnyomtak egy 90 milliárd eurós hadikölcsönt – ebből Magyarország, Szlovákia és Csehország kimaradt –, most pedig újabb 1500 milliárd eurós csomagot terveznek a következő tíz évre: 800 milliárdot az ukrán állam működtetésére és 700 milliárdot további felfegyverzésre. Szerinte az ukránok ezt az összeget soha nem fogják visszafizetni, mert jóvátételt csak a vesztes fizet, Oroszország pedig nem fogja elveszíteni a háborút.

Ez a pénz pedig nem az EU saját kasszájából jön, hanem az európai adófizetőktől vennék el, miközben az unió gazdasági problémái miatt a piacról sem tudna könnyen forrást bevonni.

Szijjártó Péter a világháború veszélyére figyelmeztet

A NATO kapcsán kiemelte, hogy a szervezet egyértelműen kimondta: nem részese a konfliktusnak, és mindent meg kell tenni, hogy ez így is maradjon. Ha azonban NATO-országok – például Franciaország vagy az Egyesült Királyság – katonákat küldenének Ukrajnába, az atomhatalmak közvetlen összecsapását jelentené Oroszországgal, ami a harmadik világháború, sőt atomháború kockázatát hordozná, amelynek nincsenek nyertesei.

Szijjártó szerint az Egyesült Államok nélkül nincs NATO, és Európa katonailag is meggyengült, miután tartalékait és készleteit nagy részben Ukrajnába küldte.

A választásokkal kapcsolatban a legkeményebb állítás az volt, hogy az ukrán vezetés számára stratégiai kérdés a Tisza párt győzelme 2026-ban. Zelenszkij davosi beszéde és a külügyminiszter nyilatkozatai szerintük egyértelműen jelzik:

Kijev mindent megtesz azért, hogy a Tisza nyerjen, mert így érhetnék el Magyarország bevonását a háborúba, a további pénzügyi támogatást és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását.

A magyar kormány ezzel szemben azt képviseli, hogy a magyar emberek nem akarnak háborúba menni, nem akarják adófizetői pénzüket Ukrajnába küldeni, és nem akarják, hogy az ukrán EU-tagság behozza a háborút az országba. Ezért a miniszter szerint kizárnak minden külföldi beavatkozási kísérletet.