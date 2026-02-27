Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vég Zelenszkij számára – ebből már tényleg nincs kiút

Fontos

Kitört a véres háború, az atomhatalom pusztító csapásra készül – mi jön most?

Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak

41 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány szuverén politikája az alapja annak, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtized válságai közepette is komoly gazdasági bravúrokra volt képes – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Maglódon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó Péterpolitikabravúrmagyar

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető helyi fiatalok előtt tartott beszédében az utóbbi időszak egymást követő kríziseit sorolta, kezdve a gazdasági összeomlással, a tömeges bevándorlóáradaton és a koronavírus-járványon át egészen az ukrajnai háború kitöréséig. „Mégis ez alatt a 15–16 év alatt a magyar gazdaság olyan fantasztikus bravúrokat tudott végrehajtani, amiket normál körülmények között is embert próbáló feladat lett volna, pláne így” – mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Anadolu via AFP

Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben (…) Európa legalacsonyabb adóit mi fizetjük, magyarok. Tehát akik dolgoznak, azok tudják, hogy 15 százalékos személyi jövedelemadó van, és a vállalatok is 9 százalékot fizetnek társasági adóként (…) Közben nemcsak felépítettük a rezsicsökkentést, hanem meg is tartottuk

 – sorolta.

„Tehát ma a magyarnál kétszer-háromszor-négyszer többet fizetnek az európai családok rezsiköltségként” – mutatott rá, kitérve a 13. és a 14. havi nyugdíjra, illetve a világszerte csodált családtámogatásokra.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez a nehézségek ellenére csakis úgy jöhetett létre, hogy a kormány az elmúlt 16 évben minden válság esetében a maga útját járta.

Magyar megoldást alkalmaztunk mindenre. Szuverén módon magunk döntöttünk, és nem fogadtuk el, hogy valaki, mondjuk Brüsszel, ránk erőltessen valamit kívülről

 – húzta alá.

Ennek kapcsán kitért Magyarország különutas Ukrajna-politikájára is, és elítélte, hogy Brüsszel szerint „Európának háborúba kell mennie, katonákat kell küldenie, oda kell küldeni a pénzt, az ukránokat meg be kell engedni az Európai Unióba”.

Hangsúlyozta, hogy mindehhez a szuverén nemzeti magyar kormány továbbra sem fog hozzájárulni.

Ennyi időt lehet megspórolni vonattal Budapest és Belgrád között – videó
Szijjártó Péter: Új magyar-szerb dízelvezeték építésével üzenjük az ukránoknak, hogy nem érdemes szórakozni velünk
Újabb szál erősíti a magyar-szerb gazdasági együttműködést – a kontinens legnagyobb közúti átkelőjét építik fel a déli határon

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!