Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető helyi fiatalok előtt tartott beszédében az utóbbi időszak egymást követő kríziseit sorolta, kezdve a gazdasági összeomlással, a tömeges bevándorlóáradaton és a koronavírus-járványon át egészen az ukrajnai háború kitöréséig. „Mégis ez alatt a 15–16 év alatt a magyar gazdaság olyan fantasztikus bravúrokat tudott végrehajtani, amiket normál körülmények között is embert próbáló feladat lett volna, pláne így” – mondta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Anadolu via AFP

Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben (…) Európa legalacsonyabb adóit mi fizetjük, magyarok. Tehát akik dolgoznak, azok tudják, hogy 15 százalékos személyi jövedelemadó van, és a vállalatok is 9 százalékot fizetnek társasági adóként (…) Közben nemcsak felépítettük a rezsicsökkentést, hanem meg is tartottuk

– sorolta.

„Tehát ma a magyarnál kétszer-háromszor-négyszer többet fizetnek az európai családok rezsiköltségként” – mutatott rá, kitérve a 13. és a 14. havi nyugdíjra, illetve a világszerte csodált családtámogatásokra.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy mindez a nehézségek ellenére csakis úgy jöhetett létre, hogy a kormány az elmúlt 16 évben minden válság esetében a maga útját járta.

Magyar megoldást alkalmaztunk mindenre. Szuverén módon magunk döntöttünk, és nem fogadtuk el, hogy valaki, mondjuk Brüsszel, ránk erőltessen valamit kívülről

– húzta alá.

Ennek kapcsán kitért Magyarország különutas Ukrajna-politikájára is, és elítélte, hogy Brüsszel szerint „Európának háborúba kell mennie, katonákat kell küldenie, oda kell küldeni a pénzt, az ukránokat meg be kell engedni az Európai Unióba”.

Hangsúlyozta, hogy mindehhez a szuverén nemzeti magyar kormány továbbra sem fog hozzájárulni.