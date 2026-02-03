Thaiföld vezető egyetemével kötött megállapodást a Miskolci Egyetem – videó

A Miskolci Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Thaiföld egyik vezető felsőoktatási intézményével, a University of Thai Chamber of Commerce-szel Bangkokban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében.

A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A megállapodás célja a nemzetközi hallgatói létszám növelése és a tudományos kapcsolatok bővítése.

A program a Gazdaságtudományi Kar MBA-képzésén indul, kettős diploma rendszerben.

A Foldana cégcsoport új bangkoki irodája segíti a hallgatók toborzását és tájékoztatását, beleértve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot is.

Szijjártó Péter: Thaiföldről hasznot hozni a magyaroknak

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán az egyetemistákhoz is szólt.

Közölte, hogy ma egy másik kormányközi megállapodás aláírására is sor került, amely évente 40 ösztöndíjat biztosít thaiföldi hallgatók számára magyar egyetemeken, teljes egészében a magyar állam finanszírozásával.

Lapunk arról már korábban beszámolt, hogy Szijjártó Péter a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott elődadást kedden.