Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rutte megdöbbentő kijelentésén ámuldozik a világ – fordulat állhat be a háború ügyében?

Szijjártó Péter

Thaiföld vezető egyetemével kötött megállapodást a Miskolci Egyetem – videó

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Thaiföld egyik legelismertebb egyetemével kötött együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetem. A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéteregyüttműködésMiskolci EgyetemThaiföld

A Miskolci Egyetem együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Thaiföld egyik vezető felsőoktatási intézményével, a University of Thai Chamber of Commerce-szel Bangkokban, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelenlétében.

A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt
A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

A megállapodás célja a nemzetközi hallgatói létszám növelése és a tudományos kapcsolatok bővítése. 

A program a Gazdaságtudományi Kar MBA-képzésén indul, kettős diploma rendszerben.

A Foldana cégcsoport új bangkoki irodája segíti a hallgatók toborzását és tájékoztatását, beleértve a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramot is.

Szijjártó Péter: Thaiföldről hasznot hozni a magyaroknak

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán az egyetemistákhoz is szólt. 

Közölte, hogy ma egy másik kormányközi megállapodás aláírására is sor került, amely évente 40 ösztöndíjat biztosít thaiföldi hallgatók számára magyar egyetemeken, teljes egészében a magyar állam finanszírozásával.

Lapunk arról már korábban beszámolt, hogy Szijjártó Péter a Thai Kereskedelmi Kamara Egyetemén tartott elődadást kedden. 

Kifejtette, hogy még Thaiföldről is látszik, hogy az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem egyedül a tárgyalóasztalnál lehet megoldása, ezért a felek határozottan támogatják a békeerőfeszítéseket.

Szijjártó Péter: Százötven munkahely vált betonbiztossá a Bindernél a kormány támogatásával Csöngén
Szijjártó Péter: Hétmilliárdos beruházással indul a hét Vas megyében
Szomorú hírt közölt Szijjártó Péter: az EU teljesen elszigetelődött a világ vezető hatalmaitól

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!