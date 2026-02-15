Szijjártó Péter: Mindenki tudja, mire számíthatna a Tiszától

Szijjártó Péter válaszolt Manfred Weber müncheni kijelentésére, miszerint az Európai Néppárt kizárólag Ukrajna-párti politikai erőkkel hajlandó együttműködni. „Akkor ugye mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától” – írta a Facebookon a külügyminiszter.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán reagált Manfred Webernek, az Európai Néppárt elnökének a Müncheni Biztonsági Konferencián elhangzott szavaira. A miniszter felidézte, hogy Weber arról beszélt: az Európai Néppárt csak olyan politikai erőkkel kíván együttműködni, amelyek Ukrajna támogatását képviselik.
A Tisza Párt az Európai Néppárt tagja. Akkor, ugye, mindenki tudja, hogy mire számíthatna a Tiszától: zöld lámpa Ukrajnának az EU-ba, vihetnék az ukránok a magyar emberek pénzét, s hazánkat belerángatnák az ukránok háborújába.
– fogalmazott a külügyminiszter, hozzátette:
A mi válaszunk: SOHA!!!
