Szijjártó Péter: Nem igazságtalan számonkérni a Tisza Párt programját – videó

Szijjártó Péter a beszélgetésben – amelyben a választási rendszer, a programalkotás és az ellenzéki kritikák is szóba kerültek – visszautasította azt az állítást, hogy igazságtalan lenne számonkérni egy ellenzéki párt programját. A miniszter hangsúlyozta: a választók pontosan tudják, mit várhatnak a kormánypárttól. „Azt folytatjuk, amit eddig csináltunk” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI

Emlékeztetett az adócsökkentésekre, az OECD-térség egyik legnagyobb családtámogatási programjára, a rezsicsökkentés fenntartására, valamint a beruházásösztönző gazdaságpolitikára. Álláspontja szerint a Fidesz esetében nem ígéretekről, hanem egy hosszú ideje követett kormányzati gyakorlatról van szó.

A miniszter kitért a Tisza Párt programja körüli vitákra is. Mint mondta, miközben a párt vezetői arról beszélnek, hogy nem hozzák nyilvánosságra minden tervüket, közben létezik egy több száz oldalas, a párthoz köthető programdokumentum, amely konkrét célkitűzéseket tartalmaz.

Úgy fogalmazott: ha egy párt rendezvényein, a párt logója előtt szakértők ismertetik elképzeléseiket, a választók joggal gondolhatják, hogy ezek az adott politikai közösség hivatalos irányvonalát tükrözik. Hozzátette: szerinte a sajtó egy része nem vizsgálja kellő alapossággal az ellenzéki állításokat.

Az interjúban szóba került a magyar választási rendszer is. Szijjártó Péter emlékeztetett: a Fidesz 2010 óta több különböző szabályrendszerben is jelentős győzelmet aratott. Hangsúlyozta, hogy más országokban – például az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban – szintén működnek olyan választási mechanizmusok, amelyekben a parlamenti mandátumok száma nem arányosan követi az országos szavazatarányt.

Mint mondta, a magyar választási eredmények legitimitását a választói akarat adja.

A beszélgetésben az Európai Bizottsággal fennálló viták is előkerültek. A miniszter álláspontja szerint az uniós források visszatartása politikai természetű vitákhoz kapcsolódik, többek között a migráció, a genderkérdések és az ukrajnai háború ügyéhez.

A külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: