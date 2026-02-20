Szijjártó Péter: Ukrajna mindent meg fog tenni a magyarországi választás befolyásolása érdekében – videó

„Ukrajna mindent meg fog tenni a magyarországi választás befolyásolása érdekében, mivel az eredmény nem csak hazánk, hanem a szomszédos ország szempontjából is sorsdöntő” – jelentette ki Szijjártó Péter pénteken Kisvárdán. „Ezért döntést hoztak, hogy akkor indítanak ők is egy pártot a magyarországi választáson, olyan pártot, amely viszont igent mond ezekre a kérdésekre. Úgyhogy ebből lett a Tisza Párt” – fogalmazott.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

„És hogy ezt hogy tudták elérni? Úgy, hogy a Tisza Párt elnökét fogják a markukban. Ugyanis a Tisza Párt elnökével szemben Magyarországon azért nem indulhatnak el jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Az Európai Parlament többsége, Manfred Weber és Ursula von der Leyen politikai brigádja fogja a kezében a Tisza Párt elnökét a mentelmi jogával” – tette hozzá.

Szóval a helyzet az, hogy nyilvánvalóan a Tisza Párt és annak vezetője nincs, nem lesz, nem lenne abban a helyzetben, hogy nemet mondjon ezen törekvésekre. Ezért arra kell felkészülnünk, hogy a választásig hátralévő időszakban minden eddiginél sokkal durvább beavatkozások fognak történni.

Friedrich Merz nyilatkozatára utalva úgy fogalmazott: „rendkívül világos jele annak, hogy fennáll egy Brüsszel–Berlin–Kijev együttműködés a Tisza Párt hatalomba segítése érdekében”.

„Az ukránok is ezt csinálják. Itt van az olajszállítás leállítása. Annak a vezetéknek, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarországra kőolajat hoz, az ég egy adta világon semmi baja nincsen. Kizárólag politikai oka van annak, hogy azon a vezetéken a szállítást leállították” – jelentette ki.

„De azért ugye mi sem ma jöttünk le a falvédőről, tehát számítottunk ezekre a lépésekre, felkészültünk, Magyarországon biztonságban van az energiaellátás, biztonságban van az üzemanyagellátás.”

A választás jelentőségéről szólva így fogalmazott:

Nekünk fontos, hogy ők ne jöhessenek be az EU-ba, a pénzünket ne vigyék oda, és minket ne vigyenek be a háborúba. Nekik meg mi a fontos? Hogy a pénzünket elvihessék, hogy bejöhessenek az EU-ba, és menjünk mi is velük a háborúba. Két kibékíthetetlen, egymással teljesen ellentétes érdek. Ezért arra kell számítani, hogy ők is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az ő szempontjukból jó kimenetel történjen a választás végén.

„Ez a választás a választókerületekben fog eldőlni, vidéken. Tizenhat választókerület van Budapesten, kilencven választókerület van vidéken, és ezek a vidéki választókerületek fogják eldönteni, hogy milyen parlamenti többség lesz április 12-e után a parlamentben. Egy olyan parlamenti többség, amely azt támogatja, hogy az eddigi szuverén magyar politikát folytassuk, vagy olyan parlamenti többség, amely azt mondja, hogy térjünk át a brüsszeli útra, és amit Brüsszel akar, kér, azt teljesítsük mi is. Ha mi nyerjük a választókerületek többségét, mi leszünk többségben” – összegzett.