Szijjártó Péter: Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni

„Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mátészalkán.
Szijjártó Péter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sokszor úgy nyilatkozik, mintha Ukrajna lenne az Európai Unió tagja, és Magyarország nem, ez nem felel meg a valóságnak. Hangsúlyozta: a csatlakozásnak meghatározott folyamata van, amelyben a magyar kormány megkerülhetetlen.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI

Mi nem akarunk az ukránokkal egy integrációhoz tartozni, és azért nem akarunk, mert ha az ukránok bejönnek az Európai Unióba, nyilvánvalóan magukkal hozzák a háborút is. És az Európai Unió tagjainak egy nagy része, a legnagyobb része tagja a NATO-nak. És hogyha a NATO-tagállamok közül akár csak egy is összeütközik valahol valamin az oroszokkal, az a szabályok szerint már azt jelenti, hogy Oroszország az egész NATO-val állhatna hadban

 – fogalmazott.

„Márpedig egy Oroszország–NATO hadba lépés nem mást jelent, mint a harmadik világháború kitörését. És ha nukleáris hatalmak egymásnak feszülnek, akkor vége, (…) az a végét jelenti a földi életnek” – tette hozzá.

„Ezért az ukránok európai uniós csatlakozása egy nagyon súlyos, harmadik világháborús veszélyt hoz magával, ezért se gyorsan, se lassan az ukránok nem jöhetnek be az Európai Unióba” – jelentette ki.

Szijjártó Péter azt is hangsúlyozta, hogy ennek megakadályozásához a jelenlegi kormánypártoknak kell megnyerniük az áprilisi választást, mert az ellenzék szerinte hozzájárulna Ukrajna azonnali csatlakozásához.

Ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, ők Brüsszelnek egészen biztosan nem fognak nemet mondani semmire. Miért? Mert nincsenek abban a helyzetben. Maga a pártelnök nincsen abban a helyzetben. A pártelnököt fogják. Ursula mama és Manfred papa. Von der Leyen és Weber fogják. Mivel? A mentelmi jogával

 – mondta.

„Ma Magyarországon a Tisza Párt elnökével szemben jogi eljárásoknak kellene folyamatban lenniük. És miért nincsenek folyamatban jogi eljárások? Mert az Európai Parlament többsége megvédte a mentelmi jogát a Tisza Párt elnökének, ezért nem indulhat jogi eljárás vagy nem mehetnek tovább jogi eljárások vele szemben” – folytatta.

„Egy olyan ember, akit fognak a mentelmi jogával, nem tud nemet mondani azoknak, akiknek a kezében van a mentelmi joga” – fűzte hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.

Orosz-ukrán háború
