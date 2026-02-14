Szijjártó Péter: Ukrajna magát védi, nem minket

Hírlevél
Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk! – fogalmazott Szijjártó Péter.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán angol nyelven közzétett bejegyzésében közvetlenül szólította meg Volodimir Zelenszkijt. „Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segít a magyaroknak tisztábban látni a helyzetet” – fogalmazott Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint azonban az ukrán elnök félreérti a vita lényegét. „Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja” – fogalmazott Orbán Viktor. Zelenszkij szavaira ugyanakkor Szijjártó Péter is reagált. 

Fotó: AFP

Zelenszkij elnök totális félreértésben van: Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk! 

– írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.

Hiába tesz önmagát minősítő, bunkó megjegyzéseket Orbán Viktorra, hiába szövetkezik Brüsszellel, hiába támogatja a Tisza Pártot, mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra

– fogalmazott Szijjártó Péter.

 

Orosz-ukrán háború
