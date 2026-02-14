Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán angol nyelven közzétett bejegyzésében közvetlenül szólította meg Volodimir Zelenszkijt. „Kedves Volodimir! Köszönöm az újabb kampánybeszédet Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatására. Ez nagyban segít a magyaroknak tisztábban látni a helyzetet” – fogalmazott Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint azonban az ukrán elnök félreérti a vita lényegét. „Van azonban valami, amit félreértesz: ez a vita nem rólam szól, és nem is rólad. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehetsz az Európai Unió tagja” – fogalmazott Orbán Viktor. Zelenszkij szavaira ugyanakkor Szijjártó Péter is reagált.

Szijjártó Péter: Ukrajna magát védi, nem minket

Fotó: AFP

Zelenszkij elnök totális félreértésben van: Ukrajna magát védi, nem minket. Oroszország őket támadta meg, nem minket. Ez nem a mi háborúnk!

– írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.

Hiába tesz önmagát minősítő, bunkó megjegyzéseket Orbán Viktorra, hiába szövetkezik Brüsszellel, hiába támogatja a Tisza Pártot, mi nem adjuk a magyar emberek pénzét, nem engedjük, hogy belerángassanak minket a háborújukba, nem fogjuk engedni, hogy a magyar fiatalokat elvigyék az ukrán frontra

– fogalmazott Szijjártó Péter.