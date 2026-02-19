Szijjártó Péter: „Ez politikai zsarolás” – Ukrajna visszatartja az olajszállítást – videó

Szijjártó Péter az Indexnek adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte az ukrán vezetés tudatos, politikai döntéssel nem engedi újraindítani a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra irányuló szállításokat. A miniszter így fogalmazott: „Ez egy politikai zsarolás szimplán, politikai zsarolás azért, hogy Magyarország változtassa meg a pozícióját.” Hozzátette, hogy az ukrán fél célja az volt, hogy „Magyarországon egy ilyen olajellátási válságot idézzenek elő”, ami azonban szerinte nem sikerült, mert a kormány időben megtette a szükséges lépéseket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: MTI

Arra a kérdésre, hogy rendelkeztek-e előzetes információkkal az ukrán szándékról, így válaszolt: „Voltak jelek és voltak információk is, igen.” Szerinte a január végi leállás után az ukrán fél folyamatosan hitegette a magyar kormányt, miközben nem volt valódi szándék a szállítás újraindítására.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország és Szlovákia hasonló helyzetben van, mivel mindkét ország energiaellátása döntően a Barátság vezetéken keresztül történik. Az Adria-vezeték kapcsán kijelentette: „A Horvátországból Magyarországra szállító vezeték az egy kiegészítő vezetéknek lett építve, arra is alkalmas, önállóan, egyedül nem tudja ellátni Magyarországot és Szlovákiát.”

A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az Európai Unió szabályai lehetővé teszik Magyarország és Szlovákia számára az orosz kőolaj vásárlását, és ha a csővezetékes szállítás ellehetetlenül, tengeri úton is beszerezhetik azt. Elmondása szerint a MOL már megrendelte az első szállítmányokat, amelyek március elején érkeznek a horvát kikötőbe, és néhány napon belül továbbíthatók Magyarországra.

Az üzemanyagárakkal kapcsolatban kijelentette: „Ez nem fog áremelkedést jelenteni a magyar emberek számára.” Ugyanakkor figyelmeztetett:

Ha az orosz olajat elvennék, levágnák az orosz olajat Magyarországtól, akkor könnyen egy ezer forintos benzinár is kialakulhatna.

Az Európai Bizottságot is bírálta, mondván: „Az Európai Bizottságnak az lenne a dolga, hogy az európai uniós tagállamok érdekeit képviselje.” Hozzátette: „Most az van, hogy az ukránok mégiscsak két uniós tagország energiaellátását veszélyeztetik. És ahelyett, hogy az Európai Bizottság fellépne az uniós tagországok érdekében, semmit nem tesz.”