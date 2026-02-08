Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Szoboszlai Dominik őrületes szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek – videó

Választás 2026

Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

háború

Szijjártó Péter: Ukrajnában már embervadászat zajlik az utcákon – videó

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukrán emberek nem akarnak meghalni a fronton, mégis nap mint nap erőszakos sorozási akciók zajlanak Ukrajnában – jelentette ki Szijjártó Péter, aki szerint a háború negyedik évfordulójához közeledve egyre többen próbálnak menekülni a besorozás elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
háborúSzijjártó PéterUkrajna

„A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált

 – teszi hozzá. 

„Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében. Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során. Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – zárja. 

Marta Havryshko ukrán történész egy videót osztott meg az X-en egy sikertelen szökésről.

Már nyílt terrort alkalmaznak Zelenszkij begyűjtői
Merénylet történt Moszkvában, rálőttek Putyin egyik első emberére
„Ma háborúra készülünk” – sokkoló üzenet érkezett a NATO-tól

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!