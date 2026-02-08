Szijjártó Péter: Ukrajnában már embervadászat zajlik az utcákon – videó

„A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált

– teszi hozzá.

„Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében. Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során. Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – zárja.

Marta Havryshko ukrán történész egy videót osztott meg az X-en egy sikertelen szökésről.