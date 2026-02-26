Szijjártó Péter: Ukrajna bevallotta, hogy zsarolja hazánkat – videó

A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett, a friss videóban pedig elárulta: az ukránok elismerték a politikai zsarolás tényét. Szijjártó Péter közölte, hogy Kijevben bekérették a magyar nagykövetség ügyvivőjét, akivel azt is elmondták, hogy mit várnak a vezeték újraindításáért. A külügyminiszter azonban jelezte, hogy hazánkat továbbra sem lehet zsarolni.

Szijjártó Péter ismét hangsúlyozta, hogy hazánkat nem lehet zsarolni

A mai napon berendelték a nagykövetségi ügyvivőnket Kijevben, az ukrán külügyminisztériumban, ahol bevallották, hogy politikai okok miatt tartják zárva a Barátság vezetéket – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A külügyminiszter szerint ráadásul az ukránok azt is közölték, hogy mit várnak az egyébként tökéletesen működőképes Barátság kőolajvezeték újraindításárért cserébe. „Azt is világossá tették, hogy fegyvert és pénzt akarnak cserébe azért, hogy majd újraindítsák a kőolajszállítást Magyarország irányába” – húzta alá Szijjártó Péter.

A miniszter ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar kormány továbbra sem fog fegyvereket küldeni, ahogy továbbra sem fogja a magyar emberek pénzét sem egy „reménytelen háborúba”. Szijjártó Péter egyúttal nyomatékosította, hogy az ukránok nem veszélyeztethetik Magyarország energiaellátását.

Ehhez semmifajta joguk nincsen. Ezért továbbra is azt követeljük az ukránoktól, hogy indítsák újra a kőolajszállítást Magyarországra, nyissák meg a fizikailag tökéletesen alkalmas vezetéket, fejezzék be a beavatkozást a magyar választási folyamatba, ne akarjanak energiaellátási veszélyhelyzetet okozni Magyarországon, hiszen láthatták, hogy ettől megvédjük magunkat, követeljük tehát, hogy az ukránok azonnal haladéktalanul indítsák újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, minket nem fenyegethetnek, velünk nem szórakozhatnak, itt Magyarországon nem állíthatnak elő energiaellátási vészhelyzetet”

– hangsúlyozta a külügyminiszter.