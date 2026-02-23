Szijjártó Péter: Nem lesz uniós támogatás, amíg Ukrajna blokkolja az olajat

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően arról számolt be a Barátság vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy azt a megnyugtató információt kapták, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat.
Ez azt jelenti, hogy a Barátság kőolajvezetéknek minden szakasza üzemképes fizikailag, technikailag, műszakilag. A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes. Ez azt jelenti, hogy továbbra is kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása, és ha igen, mikor
– hangsúlyozta.
„Az a tény, hogy az ukránok nem indítják újra a szállítást a kőolajvezetéken, az egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben, mert ez egy politikai döntés. Sem műszaki, sem technikai, sem fizikai oka nincsen annak, hogy ne induljon újra a szállítás. Ez egy politikai döntés, egy zsarolás Magyarországgal szemben, nyilvánvalóan Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva” – folytatta.
Úgyhogy a döntésünk továbbra is érvényes természetesen. Mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra az olajszállítást Magyarország irányába, addig semmilyen döntéshez nem vagyunk hajlandók itt Brüsszelben hozzájárulni, ami az ukránoknak kedvező vagy az ukránoknak fontos lenne
– szögezte le.
„Úgyhogy sem a hadikölcsönhöz nem férhetnek hozzá, sem nem lesz huszadik szankciós csomag egészen addig, amíg szórakoznak velünk az energiaellátásunk tekintetében” – tette hozzá.
Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy ezért a tanácsülésen „nagy csata” várható. „Hallom itt az előzetes híreket, itt semmi másról nem volt szó, csak Magyarországról, de hát ne ránk gyakoroljanak nyomást, gyakoroljanak nyomást az ukránokra” – jelentette ki.
„Magyarország tagja az Európai Uniónak, Ukrajna meg nem tagja az Európai Uniónak, ehhez képest Brüsszel az európai uniós tagországokkal – mert itt a szlovákokról is szó van – szemben egy nem uniós tagállam mellé állt. Tehát ez alátámasztja azt, hogy itt nem Európai Bizottság van Brüsszelben, hanem Ukrajna Bizottság” – jegyezte meg.
Teljes kudarcnak és értelmetlennek nevezte az EU szankciós politikáját, amely sokkal jobban sújtja az európai gazdaságot, mint Oroszországot.
A szankciós politika most már kezd olyan lenni, mint amikor egy ilyen pálcikaember a muszkliját próbálja mutogatni. Nyilvánvalóan kinevetik. Így ennek a huszadik szankciós csomagnak sincsen semmi értelme
– fogalmazott.
Rámutatott, hogy a magyar kormány soha nem támogatott olyan büntetőintézkedéseket, amelyek ellentétesek voltak hazánk alapvető nemzeti érdekeivel, például az energiaellátás terén, és így nem is foganatosítottak ilyeneket.
A többinél meg azt mondtuk, hogy ha az európaiak kárt akarnak okozni maguknak, az elég nagy baj, de ez van. De most az a helyzet, hogy az ukránok nekiálltak szórakozni velünk. Az energiaellátásunk kockáztatása az egy szuverenitásunk elleni támadás, és ezt nyilvánvalóan nem vagyunk hajlandók szó nélkül tűrni. Most ezt mindenkinek meg kell érteni
– mondta.
A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva ezután elítélte az ukrán vezetés „magyarellenes politikáját”, az ország energiabiztonságának veszélyeztetését és a kárpátaljai kisebbség jogfosztását.
Aláhúzta, hogy Magyarországnak továbbra is szuverén joga eldönteni, hogy honnan és milyen típusú energiahordozókat vásárol, márpedig a kormány nem hajlandó drágábban, kevésbé megbízható forrásból importálni a mostaninál.
Ennek kapcsán pedig arra is kitért, hogy a magyarországi kőolajexport mindössze az orosz bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát teszi ki, így aligha ebből finanszírozza Moszkva az ukrajnai háborúját.