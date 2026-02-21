Szijjártó Péter üzenete Kijevnek: nincs uniós milliárd, amíg áll az olajszállítás + videó

„Mindaddig az ukránok nem férhetnek hozzá a 90 milliárd eurós áhított hadikölcsönhöz, amíg nem indítják újra a kőolajvezetéken a szállítást Magyarország irányába. Ez a helyzet, velünk nem lehet szórakozni, minket nem lehet zsarolni” – mondta a közösségi oldalán közzétett videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

„A héten úgy döntöttek az ukránok, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezeték. Nekünk kritikus fontosságú a Barátság kőolajvezeték, amely olcsó orosz kőolajat hoz. Ez az orosz kőolaj teszi lehetővé egyrészt a rezsicsökkentés fenntartását, ez teszi lehetővé azt, hogy ma Magyarországon felét, harmadát, negyedét fizetjük annak hónap végén, mint Európa más országaiban a családok, a rezsire, és ez a Barátság kőolajvezeték, és rajta keresztül az orosz kőolaj szállítása teszi lehetővé, hogy Magyarországon nem emelkedik ezer forintra a benzin” – magyarázta.

Az ukránok úgy döntöttek a héten, hogy nem indítják újra a január végén leállt szállítást. Mondván, hogy az oroszok szétrobbantották a vezetéket, ami nem igaz, mert a kőolajvezetéket nem érte támadás. A kőolajvezeték ép, sem műszaki, sem fizikai, sem technikai akadálya nincsen annak, hogy a kőolajvezetéken újraindítsák a szállítást. Az kizárólag egy politikai döntés, egy politikai zsarolás Magyarországgal szemben. Egy olyan politikai zsarolás, amelynek az a célja, hogy Magyarország változtassa meg az Ukrajnával és a háborúval kapcsolatos álláspontját

– hangsúlyozta. „Ennek a politikai zsarolásnak az a célja, hogy mi támogassuk az ukránok háborúját. Az a célja, hogy mi fizessünk érte. Az a célja, hogy a magyar emberek pénzét elvihessék Ukrajnába, és az a célja, hogy engedjük az ukránok csatlakozását az Európai Unióhoz. Ugye mi nem változtatunk ezen az állásponton, mert mi nem vagyunk hajlandók belemenni az ukránok háborújába, az nem a mi háborúnk. Ukrajna nem értünk harcol, nem minket véd, az oroszok nem minket támadtak meg, az ukránok saját magukat védik, ami hősies dolog, de nem tartozunk nekik semmivel ezért” – húzta alá.

A következőképpen döntöttünk, hogy mindaddig, amíg az ukránok blokkolják a Barátság kőolajvezetéket, mi Brüsszelben blokkoljuk az összes olyan uniós döntést, amely Ukrajna számára fontos, vagy Ukrajna számára kedvező. Az összeset. Talán másfél héttel ezelőtt született egyetértés arról miniszterelnökök között, hogy az Európai Unió odaad 90 milliárd eurót

– fogalmazott.