Szörnyű felvételek érkeztek Zaporizzsjából

Két hullámban érték légitámadások a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát – közölte Ivan Fedorov kormányzó. Az egyik támadás egy szülészeti klinikát ért. A támadás pillanatában az intézményben tartózkodó civilek, köztük két éppen vizsgálaton részt vevő várandós nő is megsérült – írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Ukrajna légitámadásokkal és áramkimaradásokkal küzd (Fotó: AFP)

A kormányzó által megosztott felvételek drámai pusztításról tanúskodnak: betört ablakok, füstölgő romok és megrongálódott épületszerkezetek jelzik a becsapódás helyét.

A szülészet elleni csapás újabb bizonyítéka annak a háborúnak, amelyet az élet ellen vívnak

– fogalmazott Fedorov a történtek kapcsán.

A nap folyamán később egy dróntámadás is érte a város egyik lakónegyedét, amelynek következtében két nő és egy négyéves kisfiú szenvedett sérüléseket.

A mostani incidens sajnos nem példa nélküli a konfliktus történetében. A teljes körű invázió kezdete óta az orosz haderő többször vett célba egészségügyi intézményeket, köztük szülészeteket is. Emlékezetes és tragikus eset volt a 2022-es vilnianszki támadás, szintén Zaporizzsja megyében, ahol egy mindössze kétnapos újszülött vesztette életét egy szülészeti osztályt ért találat következtében.

A mostani támadás kiterjedtségét jelzi, hogy a városvezetés adatai szerint közel három tucat egyéb épületben is károk keletkeztek, köztük tizenöt többlakásos társasházban és tizenegy családi házban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter élesen reagált a zaporizzsjai eseményekre, hangsúlyozva, hogy a támadások ellentétesek a békepárti törekvésekkel.

Putyin a béke-erőfeszítésekkel dacolva folytatja háborúját a civilek ellen

– vádaskodott az ukrán diplomácia feje.

Támadás ért egy, a Dnyipropetrovszk területen található szénbányát is. Ez az adminisztratív épületeket rongálta meg, és nem követelt áldozatokat, azonban egy nappal korábban egy másik dróncsapás tizenkét bányász életét oltotta ki, amikor eltalálta az őket szállító buszt Ternivka városában. A támadásban tizenhatan megsérültek.