Terrorpropaganda a New York Times-ban

A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén, írja az Exxpress.
Terrorista az orvos?
Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje.
Az NGO Monitor szerint fényképes bizonyítékok léteznek arra, hogy a férfi Hamász-egyenruhában jelent meg egy 2016-os eseményen, amelyen a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.
A szóban forgó képeket a Hamasz által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook-oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiában Szafíját rendszeresen „ezredesként” említik – ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkeiben nem tüntették fel.
Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy az amerikai lap szerinte nem ellenőrizte kellőképpen a szerző hátterét, mielőtt platformot adott neki.
Az IDF megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, bár konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az izraeli hadsereg közlése szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték.
A New York Times nem kommentálta az ügyet.