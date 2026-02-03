Hírlevél
terrorista

Terrorpropaganda a New York Times-ban

Az izraeli források szerint a New York Times-ban publikáló gázai orvos valójában a Hamász terrorszervezet magas rangú tisztje. A történet nyomán médiakritikusok azzal vádolják az amerikai napilapot, hogy ellenőrzés nélkül teret adott a terrorista palesztin szervezet propagandájának.
terroristapropagandaThe New York TimesHamász

A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén, írja az Exxpress.

terrorista
Terrorista a lap vendégszerzője? (Forrás: Képernyőkép)

Terrorista az orvos?

Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje. 

Az NGO Monitor szerint fényképes bizonyítékok léteznek arra, hogy a férfi Hamász-egyenruhában jelent meg egy 2016-os eseményen, amelyen a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.

A szóban forgó képeket a Hamasz által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook-oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiában Szafíját rendszeresen „ezredesként” említik – ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkeiben nem tüntették fel.

Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy az amerikai lap szerinte nem ellenőrizte kellőképpen a szerző hátterét, mielőtt platformot adott neki.

Az IDF megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, bár konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az izraeli hadsereg közlése szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték.

A New York Times nem kommentálta az ügyet. 

 

