Terrorpropaganda a New York Times-ban

A vitatott személy Husszam Abu Szafíja, akit a New York Times két vendégcikkében gyermekorvosként és az észak-gázai Kamal-Adwan Kórház igazgatójaként mutatott be. Írásaiban élesen bírálta Izraelt, és többek között „népirtó helyzetről” beszélt Gáza északi részén, írja az Exxpress.

Terrorista a lap vendégszerzője? (Forrás: Képernyőkép)

Terrorista az orvos?

Az izraeli hadsereg (IDF) és a jeruzsálemi székhelyű NGO Monitor kutatóintézet azonban azt állítja, hogy Szafíja valójában a Hamász egyik vezető tisztje.

Az NGO Monitor szerint fényképes bizonyítékok léteznek arra, hogy a férfi Hamász-egyenruhában jelent meg egy 2016-os eseményen, amelyen a kórház felújításának befejezését ünnepelték a terrorszervezet vezetőivel együtt.

A szóban forgó képeket a Hamasz által ellenőrzött gázai egészségügyi minisztériumhoz tartozó Gaza Medical Services Facebook-oldalán tették közzé. Emellett palesztin médiában Szafíját rendszeresen „ezredesként” említik – ezt a katonai rangot azonban a New York Times vendégcikkeiben nem tüntették fel.

🚨BREAKING: The New York Post just revealed that the Gazan doctor who wrote for New York Times and blamed Israel of genocide after October 7th, is actually a Hamas colonel.



Even doctors in Gaza are terrorists. pic.twitter.com/3OuhNTuzch — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) January 31, 2026

Vincent Chebat, az NGO Monitor kutatója „súlyos újságírói kudarcnak” nevezte, hogy az amerikai lap szerinte nem ellenőrizte kellőképpen a szerző hátterét, mielőtt platformot adott neki.

Az IDF megerősítette, hogy Szafíja a Hamász magas rangú tagja, bár konkrét terrorcselekményekben való részvétellel nem vádolták meg. Az izraeli hadsereg közlése szerint a férfit korábban rövid időre őrizetbe vették, majd később szabadon engedték.

A New York Times nem kommentálta az ügyet.