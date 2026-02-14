Borisz Tizengauzen ukrán politikai elemző egy nyilvánosságra került videóban megerősítette: a Politico által ismertetett, Ukrajna 2027-es európai uniós csatlakozását célzó terv valóban létezik. Elmondása szerint európai diplomatáktól származó értesülések alapján öt lépésben készítették elő Ukrajna gyorsított belépését. Az első lépés Kijev felkészítése az EU-tagságra, valamint a csatlakozási kérelem korábbi időpontra hozása. A második egy egyszerűsített csatlakozási modell kidolgozása Ukrajna számára.

Egy ukrán elemző megerősítette Brüsszel ötpontos terve létezik, és úgy véli, Ukrajna uniós csatlakozásának legfőbb akadályát Orbán Viktor ellenállása jelenti (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Tizengauzen szerint a fő akadály Orbán Viktor ellenállása, mivel az uniós csatlakozáshoz mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges. A harmadik forgatókönyv abból indul ki, hogy a 2026-ra tervezett magyarországi választáson Orbán Viktor esetleg vereséget szenved, és így már nem tudná megakadályozni a döntést.

A harmadik lépés arra fut ki, hogy Orbán talán elveszíti a 2026-ra tervezett választást, és már nem tudja azt mondani: „nem”. Menjen a történelem szemétdombjára, ahová való. Vagy Moszkva környékére, Aszad és Janukovics mellé”

– hangzik el az elemzőtől.

Éles megfogalmazással arról is beszélt, hogy amennyiben Orbán hivatalban marad, az Európai Uniónak még maradhat „egy húzása”.

De ha Orbán marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy húzása: nehéztüzérség. Ha ez nem történik meg, akkor Magyarországot megfoszthatják a szavazati jogától. Ezt az Európai Unió szerződésének 7-es cikkelye alapján lehet megtenni. Szerintem sokatokban felmerült most egy kérdés: miért nem lehetett korábban megfosztani Orbánt a szavazati jogtól? Miért nem lehetett elvenni a vétójogát?

– fogalmazott.

⚡️ Ukraine expects to join the EU as early as next year, in 2027 — Zelensky. pic.twitter.com/gIZf71FjMb — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026

Brüsszel ötpontos terve

Ahogyan arról korábban írtunk, a Politico beszámolója szerint Brüsszel egy olyan, öt pontból álló terven dolgozik, amely lehetővé tenné Ukrajna uniós csatlakozását akár már 2027-ben, még a teljes körű reformok végrehajtása előtt.

A terv központi eleme az úgynevezett „fordított bővítés”, amelynek értelmében Ukrajna már a csatlakozási folyamat korai szakaszában bekapcsolódna az uniós döntéshozatalba, miközben fokozatosan teljesítené a feltételeket.

Az öt lépés a következőket tartalmazza: